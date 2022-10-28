 

Квентин Тарантино ответил на заявление Канье Уэста, что режиссер украл у него сюжет фильма “Джанго освобожденный”

28.10.2022, 18:35, Разное
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Накануне 59-летняя легенда кино Квентин Тарантино стал гостем авторского ток-шоу Джимми Киммела, где ответил на обвинения 45-летнего Канье Уэста в плагиате. Недавно рэпер заявил, что режиссер украл у него сюжет оскороносной ленты “Джанго освобожденный”, работая вместе с ним над клипом 2005 года “Gold Digger”. 

Этого не было, – заявил Тарантино. – Идея создания “Джанго” пришла ко мне задолго до того, как я встретил Канье.   

Впрочем, режиссер не удивился, что Канье считает именно так.  

У него действительно была идея для видео “Gold Digger”, что в нем он сыграет раба. Это должно было стать повествованием о рабе, который поет, что он – “золотоискатель”. Это было очень забавно. 
Забавное видео про рабов? – уточнил ведущий. 
Это должно было быть ироничным. И похоже на огромный мюзикл. Я имею в виду, это было частью борьбы с расизмом. 

В итоге, Уэст не стал выпускать клип, и видео “Gold Digger” получилось таким, каким мы его знаем. Фильм “Джанго освобожденный” вышел на экраны семью годами позже, в 2012-м, и стал самым финансово успешным фильмом Тарантино, собрав в мировом прокате 425,4 миллиона при бюджете в 100 миллионов долларов. 

Канье Уэст выдвинул обвинение в плагиате на прошлой неделе в эфире передачи Пирс Морган без цензуры”. Отметим, что это произошло на фоне полной “отмены” Канье в шоу-бизнесе и модной индустрии после его скандальных высказываний. Рэпер уже успел потерять статус миллиардера, а также контракты с брендами Balenciaga, Adidas и многими другими. 


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