 

Мнение: Месть Медведева

28.10.2022, 18:30, Разное
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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предложил решить все проблемы энергоснабжения Украины. О чем и написал в своем Telegram-канале. Для решения проблемы энергоснабжения необходимо: «…признать правомерность требований России в рамках СВО и её результаты, отражённые в нашей Конституции. И тогда со светом наладится…».


отсюда

То есть Медведев предложил Украине капитулировать?

А накануне тот же Медведев писал о том, что наши люди, погибшие на Украине будут отомщены:

«….Жизнями украинцев платят и за бесконечные поставки американского оружия, и за «труды» инструкторов и наёмников. Ими готовы рассчитаться и в случае применения «грязной бомбы».

Страдают и наши люди. Но только разница в том, что наши люди будут отомщены. Все. И на поле боя, и в других сторонах, далеких от мест сражений. И уж точно не в рамках несостоятельных судебных процессов. Иными способами.

А вот об украинцах никто и не вспомнит…».


Отсюда

Как-то нелогично получается. Или Медведев уже забыл, что написал вчера? Какой смысл Украине капитулировать, если их ждет месть? Или проблемы с энергоснабжением  –  это и есть месть Украине? И другой мести уже не будет?

Фотография Дмитрия Медведева отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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