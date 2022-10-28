 

Компания KIA может покинуть рынок России

28.10.2022, 18:10, Разное
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Компания Kia объявила о возможности ухода с российского рынка по причине проблем с поставкой необходимых комплектующих.

Несмотря на то, что южнокорейский бренд до последнего времени не высказывал подобных планов, однако обстоятельства привели к появлению подобных планов руководства марки. В свою очередь, производитель рассматривает возможный временный уход из России, оставляя лишь сервисные центры, необходимые для обслуживания действующих клиентов.

Следует отметить, что прибыль марки Kia в третьем квартале составила порядка 320 млн долларов, тогда как годом ранее этот показатель был выше на 60%. В свою очередь, южнокорейская марка Kia является одной из самых востребованных на российском рынке, опережая остальные иностранные автомобильные компании.


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