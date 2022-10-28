Шишки, медитация, дневник: простые способы поддерживать связь с природой и внутренний баланс

В современном мире стрессов и скоростей очень важно научиться сохранять внутренний баланс. И если вы научитесь взаимодействовать с природой, чтобы черпать энергию, душевное спокойствие, хорошее самочувствие, вера в себя и оптимизм вам будут гарантированы. Расскажем о способах этого взаимодействия.

Сделайте вдохновляющую композицию

Если вы не можете бывать в местах силы так часто, как вам бы хотелось, есть смысл сделать оберег из предметов, которые вам напоминают любимый пейзаж. К примеру, вы очень любите море, и будет логичным сделать оригинальную композицию с песком, морскими ракушками, звездами и прочими обитателями (можете собрать во время отдыха или купить готовый набор). Или вы любите лес, поэтому можете собрать шишки, еловую или сосновую ветку, дубовый лист, желуди и пр.

Суть в том, чтобы создать в своем доме уголок, где вы смогли бы насладиться природой, пусть даже в миниатюре. Такое времяпрепровождение поможет вам обрести новые силы и получить удовольствие, погрузившись в сладкие воспоминания о времени, проведенном в вашем любимом месте.

Медитируйте

Выберите участок на свежем воздухе, где вы смогли бы сосредоточиться на своих чувствах и ощущениях. Это может быть место возле вашего дома или балкон с открытым окном, если нет возможности выйти на прогулку. Практикуйте осознанность, прислушиваясь к своему дыханию, стараясь почувствовать вкус воздуха. Задерживайте вдох, затем медленно выдыхайте, после чего обратите внимание на то, что вас окружает. Найдите пять вещей, которые вы видите (небо, дерево, дом и пр.), затем четыре, которые можете услышать, три, которые можете потрогать, две – почувствовать и одну – попробовать.

Ведите дневник природы

У вас есть замечательная возможность развить свои творческие способности. Выходите на улицу и наблюдайте за природой. Практикуйте прогулку с благоговением, то есть осознанное действие, когда вы обращаете внимание на каждый шаг, цвет, звук и красоту, которая вас окружает. Неважно, какое это будет время года, поскольку любой сезон является по-своему прекрасным. Записывайте все, что вы видите и что вас впечатлило, делайте это регулярно и систематически, чтобы иметь возможность проследить не только за изменениями в природе, но и в своем настроении.

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Через определенный отрезок времени вы сможете вернуться к первым страницам и сравнить их с написанными сейчас. Наверняка вы увидите и почувствуете разницу в своем состоянии. Если общение с природой станет для вас привычным, вы успокоитесь, перестанете попусту тревожиться и научитесь ко всему относиться с оптимизмом и по-философски.

Выращивайте растения из семян

Это занятие является очень увлекательным и полезным. Сегодня в ассортименте специализированных магазинов представлены семена растений, которые можно выращивать дома. Это может быть зелень, овощи и даже ягоды (есть примеры выращивания клубники и земляники на подоконнике). Помойте семена и разложите их на бумажном полотенце, после высыхания посадите в наполненные землей небольшие контейнеры на глубину приблизительно двух сантиметров.

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Постоянно поливайте, обеспечьте семена теплом и светом, дарите им свою любовь и нежность, бережно за ними ухаживая. Когда появится зелень, проводите по ней рукой, разговаривайте с растениями и наполняйтесь от них живой энергией.

Когда придет время и вы соберете урожай, потребляйте растения в пищу, думая только о хорошем. Это подарок природы, в который вы вложили душу, а взамен обрели внутреннюю гармонию.

Вместо заключения

Старайтесь постоянно контактировать с природой, как только у вас появляется такая возможность. Эта связь помогает обрести душевное равновесие и спокойствие, лучше себя почувствовать, улучшить настроение, укрепить здоровье, а также познать самого себя.