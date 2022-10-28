Фильм «Красотка» должен был называться по-другому и иметь печальный конец

Знаменитый фильм «Красотка» с Джулией Робертс» и Ричардом Гиром, вышедший в 1990 году, имел огромный успех. Киноэксперты раскрыли малоизвестные факты об истории Вивьен и Эдварда.

В первую очередь, стоит отметить, что картина имела весьма скромный бюджет, около 14 миллионов долларов. В прокате же «Красотка» собрала в 33 раза больше, свыше 463 миллионов. Изначально сценарий ленты был вовсе не таким романтичным, его автор задумывал картину, как мрачную драму, в конце которой бывшая проститутка погибала. Однако перекупившая права на фильм компания «Дисней» решила, что подобный вариант не будет действительно кассовым и превратила ленту в красивую Love story.

Фильм о превращении проститутки в светскую львицу не вызвал у потенциальных спонсоров восторга. Так, на просьбы к автопромышленным снять в «Красотке» премиальные модели Porsche и Ferarri ответили отказом. Именно поэтому в ленте о современной Золушке появилась машина марки Esprit производства британской Lotus. После необыкновенной популярности киноистории ее продажи повысились в три раза. Сама же кинозвезда воплотила образ проститутки только по той причине, что другие актрисы отказались от, по их мнению, вульгарного имиджа. Такую же ошибку совершил и Берт Рейнолдс, которого режиссер хотел видеть в роли Эдварда.

При этом любимая миллионами «Красотка» могла иметь совсем иное название. Исходный сценарий писатель назвал «3000», именно за такую сумму в долларах преуспевающий бизнесмен «купил» у проститутки неделю жизни вместе. Однако после того, как в качестве саундтрека продюсеры утвердили песню Роя Орбисона «Oh, Pretty Woman», такое же имя дали и самому фильму.

Красующееся на шее Вивьен колье стоимостью четверть миллиона долларов было арендовано кинокомпанией в одном из ювелирных магазинов. При этом за его сохранность отвечал специально выделенный охранник. Сцена, в которой Эдвард случайно прищемил пальцы героине Джулии Робертс, была полной импровизацией.