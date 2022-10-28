Под носом у Волочковой поводили разбухшим красным стручком: Такая счастливая

Эпатажная

балерина Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками закулисьем благотворительного

спектакля, который прошел на площадке Известия-Холл. Несколько дней подряд

балерина разделяла с поклонниками хлопоты, связанные подготовкой к мероприятию,

выбором костюмов и сбором декораций.

На

последней публикации Анастасия Волочкова в окружении многочисленных букетов

цветов рассыпалась в благодарностях к зрителю. По ее словам, этот спектакль был

возможностью и подарком балерины обычным людям. Они получили позитивные эмоции,

которых так не хватает в последние дни.

“Дорогие

мои! Я такая счастливая! Все прошло просто грандиозно!” — громко заявила

блондинка. Волочкова добавила, что все букеты и декорации отправляются к ней

домой. Возможно, так артистка решила разнообразить интерьер своего особняка.

Единственное,

выбор расположения цветов для фотографии оказался неудачным. Оригинальный букет

с разбухшим красным стручком красного перца оказался прямо под носом Анастасии.

Неизвестно, кто стал автором такого своеобразного букета, но, если бы его

разрезали и поводили у лица — у балерины наверняка началась бы аллергия.