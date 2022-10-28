Под носом у Волочковой поводили разбухшим красным стручком: Такая счастливая
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Эпатажная
балерина Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками закулисьем благотворительного
спектакля, который прошел на площадке Известия-Холл. Несколько дней подряд
балерина разделяла с поклонниками хлопоты, связанные подготовкой к мероприятию,
выбором костюмов и сбором декораций.
На
последней публикации Анастасия Волочкова в окружении многочисленных букетов
цветов рассыпалась в благодарностях к зрителю. По ее словам, этот спектакль был
возможностью и подарком балерины обычным людям. Они получили позитивные эмоции,
которых так не хватает в последние дни.
“Дорогие
мои! Я такая счастливая! Все прошло просто грандиозно!” — громко заявила
блондинка. Волочкова добавила, что все букеты и декорации отправляются к ней
домой. Возможно, так артистка решила разнообразить интерьер своего особняка.
Единственное,
выбор расположения цветов для фотографии оказался неудачным. Оригинальный букет
с разбухшим красным стручком красного перца оказался прямо под носом Анастасии.
Неизвестно, кто стал автором такого своеобразного букета, но, если бы его
разрезали и поводили у лица — у балерины наверняка началась бы аллергия.
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