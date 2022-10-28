 

Илон Маск пообещал восстановить в Twitter все заблокированные учётные записи россиян

28.10.2022, 17:33, Разное
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Американский предприниматель Илон Маск, ставший владельцем социальной сети Twitter, сообщил о грядущих переменах в правилах платформы.

Он обещает существенно расширить права пользователей и прекратить политическую цензуру в публикациях. По его словам, восстановлению подлежат ранее заблокированные учётные записи.

– Первым я разблокирую моего друга Дональда Трампа, далее я сниму незаконные санкции с российских пользователей, введённые Джеком Дорси и Демпартией, – пообещал бизнесмен. – Все заблокированные аккаунты будут восстановлены, а также будут убраны дискриминирующие статусы «Государственное СМИ» с телеканала RT и других прокремлёвских изданий.

Все операции по «демократизации» соцсети предприниматель обещает завершить к концу года. Также Маск планирует обратиться в Роскомнадзор, чтобы уточнить список материалов, признанных в РФ экстремистскими либо нарушающими законодательство, с целью их последующего удаления.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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