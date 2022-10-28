 

«По немецкому примеру» – МИД Польши начнёт подготовку расчёта потерь от СССР

28.10.2022, 17:27, Разное
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В соответствии с постановлением сейма Республики Польша МИД страны подготовит отчёт о военных потерях, нанесённых СССР Польше в период Второй мировой войны. Он будет составлен по примеру требований, выдвинутых Польшей в адрес Германии, то есть речь идёт не о репарациях, а о компенсации, потому что это понятие шире, пишет TVP Info.


Wikipedia

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина 3 октября опубликовал на сайте ведомства информацию по поводу ноты Министерству иностранных дел ФРГ о компенсации убытков, причинённых Польше Германией во время Второй мировой войны, пишет TVP Info.

МИД объясняет, что в ноте используется термин «компенсация», а не «репарации», так как этот термин более обширный и включает в себя как возмещение ущерба согласно положениям международного права, так и другие требования польской стороны. 

«По делу ноты, адресованной Германии. Само содержание ноты мы не разглашаем — это стало бы нарушением основных принципов дипломатии. Но наша позиция публична и не должна быть ни для кого секретом. Мы представляем её в 9 пунктах — похоже, как и в самой ноте», — написал в Twitter замглавы МИД Польши Павел Яблонский. 

Во-первых, Польша требует от Германии возмещения материального и нематериального ущерба в размере 6 трлн 220 миллиардов 609 миллионов злотых, компенсации жертвам немецкой агрессии и оккупации и их семьям причинённого им ущерба и вреда. Более того, от немецкой стороны она ожидает системных действий, направленных на возвращение отнятых у Польши в годы войны культурных ценностей, находящихся в настоящее время на территории Германии. В ноте говорится также о необходимости урегулирования дебиторской задолженности, за которой стояли хищнические немецкие финансовые учреждения, созданные в то время на оккупированных территориях.  

Одновременно Польша призывает Германию «полностью реабилитировать убитых активистов довоенного польского меньшинства и компенсировать потери организаций польских диаспор в Германии, а также систематически регулировать статус поляков и лиц польского происхождения в Германии. Речь идёт о возвращении статуса национального меньшинства. Польская сторона также рассчитывает на надлежащее сотрудничество в области увековечивания памяти польских жертв Второй мировой войны и принятия Германией эффективных мер по представлению немецкому обществу «настоящей картины войны и её последствий», особенно вреда, нанесённого Польше и полякам. 

«Отчёт о военных потерях, нанесённых СССР, будет подготовлен на основе исследований, аналогичных тем, которые привели к подготовке Доклада о потерях, понесённых Польшей в результате агрессии и немецкой оккупации во время Второй мировой войны в 1939—1945 годы в соответствии с постановлением сейма Республики Польша», — пишет министерство. 


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