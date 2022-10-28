ABC News – на мужа Нэнси Пелоси совершено «жестокое нападение»

На супруга спикера нижней палаты американского конгресса Нэнси Пелоси Пола в пятницу утром в стенах его собственного дома напал неизвестный пока злоумышленник, пишет ABC News. По данным канала, нападавший был задержан. Пола Пелоси госпитализировали, однако врачи считают, что он уже скоро поправится.



AP

На супруга спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси Пола в пятницу утром было совершено «жестокое нападение», передаёт ABC News со ссылкой на официального представителя чиновницы Дрю Хэммилла.

По словам Хэммилла, злоумышленник напал на Пола Пелоси в стенах его дома, куда предварительно смог проникнуть.

Нападавший был арестован и сейчас находится под стражей; следователи пытаются установить его мотивы, сообщил Хэммил.

Пол Пелоси был госпитализирован, однако врачи ожидают, что он «полностью поправится», также заявил пресс-секретарь спикера нижней палаты американского конгресса.

«Госпожа спикер и члены её семьи хотели бы выразить благодарность сотрудникам экстренных служб и медикам, которые оказались вовлечены в этот инцидент, и в настоящий момент просят уважать своё право на неприкосновенность частной жизни», — приводит сайт ABC слова Хэммилла.

Как заявил представитель, в момент нападения Нэнси Пелоси дома не было — она находилась за пределами Сан-Франциско.