48-летняя беременная Хилари Суонк объяснила, почему захотела стать мамой только сейчас

Голливудская актриса Хилари Суонк, беременная близнецами, впервые после объявления о своем положении, решила подробнее рассказать о беременности. Звезда дала интервью изданию Extra, где в беседе с репортером объяснила, почему решила подождать до 48-ми лет, прежде чем обзавестись потомством.

У меня была карьера, но не было правильных отношений до… Последних четырех лет. Все элементы должны были сложиться в общую картину, – призналась звезда. – Это то, о чем я думала еще в юности. Это то, что было у меня на уме, так что мне приятно находиться здесь и быть беременной.

Обладательница премии “Оскар” отметила, что с течением беременности чувствует себя лучше и больше не страдает от “приступов утренней тошноты”.

Друзья говорят мне, что когда у тебя двойня на подходе, то и гормоны будут шалить вдвое сильнее, – добавила Суонк.

Актриса подтвердила, что их с мужем Филипом Шнайдером дети должны появиться на свет в апреле следующего года. И для нее было бы прекрасным совпадением, если они родятся в день рождения покойного отца Суонк Стивена. Он скончался в октябре 2021-го.

Мой папа был одним из моих самых любимых людей в мире, – сказала Суонк. – Это своего рода дань уважения жизни, если они родятся в этот же день. Это создаст баланс.

О своей беременности Хилари Суонк сообщила в начале месяца. Пополнение в семье актриса ожидает после 4-х лет совместной жизни с предпринимателем Филипом Шнайдером. Суонк и Шнайдер обручились через полтора года после знакомства и поженились в августе 2018-го.

До отношений с нынешним супругом Хилари Суонк уже была замужем. Она прожила с актером Чадом Лоу с 1997 по 2006 год.

Хилари Суонк с отцом