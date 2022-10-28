“Запасной”: в сети бурно отреагировали на название и обложку мемуаров принца Гарри

Накануне утром стала известна дата выхода мемуаров принца Гарри, которая была изменена из-за смерти королевы Великобритании Елизаветы II – вместо ноября она увидит свет 10 января 2023 года. А спустя некоторое время издательство Penguin Random House обнародовало и другие подробности рукописи члена королевской семьи.

Книга, на обложке которой изображен крупный портрет самого автора в анфас, получила название Spare, которое можно перевести как “Запасной” или “Свободный”. К слову, многим оно напомнило старинную английскую пословицу Heir and Spare (“Наследник и запасной”). Ее смысл в том, что у наследника престола всегда должен быть брат или сестра, которые могут сесть на трон в случае смерти старшего. Поэтому некоторые нашли в ней скрытый смысл – наследником престола всегда был принц Уэльский Уильям, в то время как сам Гарри был “запасным”.

Издательство раскрыло и лаконичный слоган книги: “Его слова, его история”. Как сообщается в пресс-релизе Penguin Random House, в книге будут раскрыты откровенные подробности из жизни королевской семьи.

Когда хоронили Диану, принцессу Уэльскую, миллиарды людей задавались вопросом, что думают и чувствуют принцы, как сложится их дальнейшая жизнь. Для Гарри настало время сказать свое слово в этой истории.

Многим это не нравится – в сети уже сотни критических комментариев относительно будущей книги:

ПОЩАДИ меня (англ. SPARE me)

Пропущу. Не интересно.

Никакой публичности. Они не хотят НИКАКОЙ публичности. Они хотят, чтобы их оставили В ПОКОЕ.

Это же фикшн, верно?

Ну, хотя бы его бабушки уже нет в живых и она не прочитает это.

Плохой выбор. Ужасное время.

Нет, спасибо. Я лучше выколю себе глаза.

Сначала просить оставить их в покое… И спустя несколько месяцев говорить “купите мою книгу”…

Жаль, что он решил заработать на смерти своей матери.

Мистер Маркл.

Книга будет доступна и в аудиоформате, причем озвучил ее сам принц Гарри. Цена книги в Великобритании будет составлять 28 фунтов за бумажную версию и 20 фунтов за аудио. Кстати, издание Mirror сообщает, что весь свой гонорар, размер которого неизвестен, принц перевел на благотворительность.

Герцог Сассекский пожертвовал полтора миллиона долларов организации Sentebale, которая была основана им совместно с принцем Сиисо в память об их матерях и которая поддерживает нуждающихся детей и молодежь в Лесото и Ботсване, страдающих ВИЧ/СПИДом, — рассказали представители издательства.

Они же добавили, что еще около 300 тысяч долларов автор перечислит в фонд WellChild, находящийся под королевским патронажем.