Мнение: Отношение к России в мире, бегство коммунистов во Францию и преимущество осторожных инвесторов

1. Экспорт западной пропаганды провалился. Если внутри Запада ненависть к России раздувают довольно успешно, то за пределами золотого миллиарда отношение к России мало изменилось, к нам в целом относятся положительно. Такой вывод можно сделать из опросов, проведённых британскими учёными. Об этом пишет блогер Genby (ссылка):



Опросы в совокупности охватывают 137 стран, в которых проживает 97% населения мира. Среди 6,4 миллиарда человек к России положительно относятся 23.

Среди 1,2 миллиарда человек, населяющих либеральные демократии мира, три четверти (75%) в настоящее время негативно относятся к Китаю, а 87% негативно относятся к России. Отмечу, что эта тенденция сформировалась не в феврале. Для России она тянется с 2010 года, а для Китая – с 2017. Так же на графике можно увидеть правление Трампа и приход демократов к власти в США.

На другом графике можно увидеть, что отношение к России среди “морского союза демократий во главе с США” трудно было испортить СВО. Работа по очернению России англосаксами велась систематически с 2010 года (с начала измерений) и без февраля бы достигла бы той же точки в 2024 году.

Как видим, западные СМИ уже более 10 лет вели работу по очернению России. Поскольку свободы слова на Западе в реальности нет, шансов донести нашу точку зрения до жителей золотого миллиарда у нас было мало, и СВО принципиально ничего не изменила.

Заглавный график показывает, что западная пропаганда всё же оказала небольшое влияние на страны Африки и Латинской Америки. Дело в том, видимо, что на этих континентах всё ещё остаётся некоторое количество стран-сателлитов США.

2. Очередные коммунисты уехали из России на Запад. На этот раз не какие-то там региональные депутаты от КПРФ, а видные интернет-пропагандисты (ссылка):



Блогера-коммуниста Андрея Рудого и сооснователя «Левого фронта» Алексея Сахнина вывезли во Францию при прямом посредничестве президента Макрона.

В связи с этим знаменательным событием Жан-Люк Меланшон, глава левацкой «Непокоренной Франции» и верная электоральная подстилка Макрона, даже организовал пресс-конференцию. Слово товарищу Рудому:

«Во-первых, мы будем продолжать делать то, что мы делали, находясь в России. Просто делать ЭТО там стало практически невозможно. Мы будем вести агитацию, пропаганду, будем держать связь с нашими товарищами, которые остались в России. Настраивать контакты с российской левой эмиграцией, которая осталась в том числе здесь. Мы надеемся создать нечто вроде нового Интернационала».

Как и сто лет назад, местные радетели за ВЛАСТЬ НАРОДА волшебным образом оказались под протекцией неолиберального капиталистического олигархата Запада. Ситуация буквально из палаты мер и весов.

Ничего нового. Сначала коммунисты упрекают нормальных людей в мещанстве и буржуазности, в отказе уничтожать свою страну ради очередной революции в интересах Запада. А потом весело хрустят французской булкой где-нибудь в Париже или Лозанне.

3. В «Школе капитализма» я рассказываю, почему осторожные инвесторы обычно обгоняют оптимистичных. Цитирую из начала статьи (ссылка):

Согласно известному парадоксу Зенона, быстроногий Ахиллес никогда не догонит медленную черепаху. Ахиллес пробежит 100 метров, а черепаха за это время проползёт ещё 10. Ахиллес пробежит 10 метров, а черепаха проползёт ещё метр — и так до бесконечности.



Мы учили математику в школе, поэтому понимаем, в чём тут фокус. Однако многие умудрённые опытом люди пасуют перед другим парадоксом. Как так получается, что скучные зануды, страхующиеся от всех рисков ради скудных 4% годовых, обгоняют на длинной дистанции лихих парней, презирающих маленькие заработки и целящихся в небеса?