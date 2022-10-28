HONDA опубликовала первые изображения седана Accord нового поколения

Известный автопроизводитель Honda поделился снимками обновленного японского седана Honda Accord.

Следует отметить, что летом уже появлялись отдельные детали о готовящейся новинке, однако лишь сейчас опубликовали официальные сведения. На официальных рендерах можно увидеть заднюю и переднюю часть кузова. Также обновления коснулись интерьера салона, где установили увеличенный сенсорный экран мультимедийного комплекса. Улучшенный седан Accord получил видоизмененные бампера и решетку радиатора.

В свою очередь, основные регулировки на центральной консоли практически не изменились. Вместе с тем производитель ранее четко указал на то, что новый седан Accord поступит в продажу с гибридной силовой установкой. Цены и сроки выпуска пока засекречены японским производителем.