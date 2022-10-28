Скандалы: «У нас не закрытое учреждение!»

Стали известны подробности жизни Татьяны Дорониной в доме престарелых

Источник Daily Storm подтвердил информацию, что народная артистка СССР Татьяна Доронина находится в доме престарелых. По словам собеседника, актриса лежит там против своей воли и очень хочет домой. А общается она только с медицинским персоналом и личным помощником. Что об этом говорят в закулисье? И самое главное, подтверждают ли факт ее пребывания в самом учреждении?

О том, что Татьяна Васильевна оказалась в центре для инвалидов и пожилых людей, стало известно вчера, 26 октября, из публикации портала «ProЗвезд». И действительно: первый же человек, которому мы позвонили, чтобы проверить эту информацию, подтвердил, что это именно так.

«Географически это Теплый Стан, — ответил он Daily Storm, попросив нас не называть его имени. — И вот там есть дом престарелых. Причем государственный. Если в Барвихе за ее лечение и пребывание платили по 30 тысяч рублей в день, то тут все бесплатно. Но сами понимаете — это не Барвиха!»

«Самое печальное, что к ней никого не пускают, — рассказывает инсайдер. — К ней может прийти лишь помощник, да и тот два раза в неделю. А она не понимает, где находится, и думает, что в санатории. Причем ей очень не хотелось туда переезжать — ей хотелось домой! Но она там уже с июля».

Подтверждает, что о переезде народной артистки стало известно далеко не вчера и еще один деятель культуры. И снова — на условиях анонимности. Однако если наш первый инсайдер считает, что отдать Доронину в дом престарелых — это какая-то дикость, второй убежден, что это делалось для ее же блага.

«Да все у нее нормально! — восклицает наш собеседник. — Она там с кошками. Под присмотром… Все хорошо. Да и как можно считать, что она в санатории, если она ехала туда на машине, со всем своим скарбом и животными?! Сейчас подлечится — и вернется домой, когда поймет, что уже можно. А она и правда очень этого ждет».

Но пока это рано, убежден источник. Зимой этого года Татьяна Доронина пережила ковид и до сих пор нуждается в реабилитации.

«Ну вы поймите — ей 89 лет, — продолжает наш собеседник, — и ей необходимо лечение. В Барвихе его не было — там санаторий, а тут для этого все условия: и восстановление, и диета… Так что без паникерства».

Кстати, о самом учреждении. Не знаем, можно ли его считать домом престарелых, но официально его название звучит так: геронтологический центр «Юго-Западный». Качественная и надежная система ухода за пожилыми людьми, сообщается на сайте, квалифицированный персонал. Окна и балконы — с видом на Тропаревский лесопарк. Хотя нас, конечно, интересует другое: человеческое отношение.

«Да, Татьяна Васильевна действительно у нас, — сообщает Daily Storm замдиректора Татьяна Николаевна. — И все близкие прекрасно знают, где она находится, и очень довольны условиями ее проживания».

«Кого я называю близкими? — переспрашивает женщина. — Поверьте, они у нее есть! Это люди, в которых она не сомневается. С которыми общается и которым доверяет свою жизнь».

«А вот говорят, что Татьяне Васильевне разрешают общаться только с помощником. Получается, это не так?» — уточняем мы.

«А кто это говорит? — в свою очередь спрашивает Татьяна Николаевна. — Ну вот у них и надо спрашивать. Кто, с кем, кому… Мы не закрытое учреждение — и я не понимаю, откуда рождаются такие вещи. Но то, что говорят и пишут, это очень некрасиво. Что про Татьяну Васильевну, что про других уважаемых людей».

Татьяна Доронина родилась 12 сентября 1933 года в Ленинграде. Ребенком пережила Великую Отечественную войну. После 10-го класса поступила в школу-студию МХАТ. Сыграла в картинах «Старшая сестра», «Три тополя на Плющихе» и легендарном фильме «Еще раз про любовь». А в 1987 году возглавила МХАТ имени Горького.

На вопрос о близких обычно отвечает так: «У меня никаких родственников нет. Совсем». И никогда не скрывает, что часто чувствует себя одинокой. Особенно когда не везет.

«А когда не везет, кто может помочь? — рассуждала она в одном из интервью. — Близкий. Но он может словами поддержать. А меру вашей несостоятельности вы носите в себе. Все равно вы остаетесь с этой болью один!»

Яна Бобылкина

Оригинал материала: “Дейли Шторм”