Что-то расщепляется, что-то поглощается, от чего-то толстеем: разница между глюкозой, сахарозой и фруктозой

Наверное, каждый знает о существовании фруктозы, глюкозы и сахарозы, а также то, что все они являются видами сахара. Все они — углеводы, а углеводы делятся на две основные группы: сложные и простые. Первые состоят из нескольких простых сахаров, и чем больше этих цепочек и разветвлений, тем сложнее углевод, тем больше времени требуется организму для его расщепления и тем меньшее влияние он оказывает на уровень сахара в крови. А простые — это моносахариды (одна молекула сахара) или дисахариды (две молекулы сахара), которые быстро перевариваются и выделяют сахар в кровь. Двумя основными моносахаридами являются глюкоза и фруктоза, а дисахаридом — сахароза.

Глюкоза

Глюкоза — основной источник энергии, используемый телом для функционирования. Когда мы едим углеводы, наш организм расщепляет их на единицы глюкозы. При повышении уровня сахара в крови клетки поджелудочной железы выделяют инсулин, сигнализирующий о необходимости поглощения глюкозы из крови для снижения его уровня.

Гликемический индекс — это оценка того, насколько быстро продукты повышают уровень сахара в крови. Продукты с высоким ГИ очень легко расщепляются до глюкозы. Глюкоза является определяющим стандартом и имеет значение GI 100. Сама по себе она не имеет сладкого вкуса, в отличие от фруктозы и сахарозы.

Исследования показывают, что глюкоза, стимулирующая высвобождение инсулина из поджелудочной железы, вызывает также высвобождение двух других гормонов — лептина и грелина, подавляющего или усиливающего аппетит соответственно. Считается, что продукты с низким ГИ подавляют грелин, тем самым регулируя чувство сытости.

Фруктоза

Фруктоза — простой сахар естественного происхождения. Она очень сладкая. Из-за глобального увеличения потребления подсластителей, безалкогольных напитков и продуктов, содержащих кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, ее потребление увеличилось в четыре раза с начала 1900-х годов.

Всасывается непосредственно в кровоток во время пищеварения и не влияет на выработку инсулина или уровень глюкозы в крови. Следовательно, значение ГИ намного ниже, в среднем около 19. Когда-то считалось, что это хороший заменитель столового сахара, но сейчас появляется все больше исследований, ставящих этот факт под сомнение.

Фруктоза обрабатывается организмом иначе, чем глюкоза, так как она метаболизируется в печени. В результате уровень сахара в крови не повышается так быстро. Когда вы едите слишком много фруктозы, ваша печень не может перерабатывать ее достаточно быстро и вместо этого начинает вырабатывать жиры, которые переносятся кровью и откладываются в виде триглицеридов — основной формы жира в организме. Исследования показали, что потребление большого количества фруктозы может привести к повышению аппетита, влияя на способность организма использовать инсулин и подавляя циркулирующий грелин.

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Сахароза

Сахароза — это кристаллизованный белый сахар, производимый растением сахарного тростника. Она представляет собой дисахарид, состоящий из 50 % глюкозы и 50 % фруктозы, который быстро распадается на составные части. Последняя метаболизируется в печени и вызывает те же проблемы, что и упомянутые выше для фруктозы. Из-за глюкозы сахароза приводит к повышению уровня сахара в крови. Поэтому диабетикам следует знать о продуктах, содержащих сахарозу.

Заключение

Рекомендации ВОЗ определяют, что только 5 % ежедневного потребления калорий должны составлять добавленные, или «свободные», сахара. Это эквивалентно примерно семи чайным ложкам (30 г) для взрослого человека. Учтите также добавление сахара в продукты.

Употребление слишком большого количества углеводов, особенно простых, может нанести ущерб контролю уровня сахара в крови, привести к увеличению веса, сердечным заболеваниям и диабету 2-го типа. Это тот случай, когда нужно соблюдать меру со всеми тремя веществами.