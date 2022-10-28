Нет веской причины, но есть горький опыт: почему вам не удается сохранить позитивный настрой

В последнее время все чаще говорят о позитивном настрое, однако далеко не всем людям удается его сохранить. Есть множество объективных причин понимать, что не все так хорошо, как хотелось бы, и не факт, что завтра будет лучше. Расскажем о том, почему так сложно быть оптимистом.

Вы считаете позитивный настрой далеким от реальности

С этим можно согласиться, если в вашем представлении позитивный настрой является игнорированием проблем и мечтами о безоблачном будущем. Никто не станет спорить с тем, что в жизни есть много того, что хотелось бы исправить, и не всегда для этого хватает ресурсов. Однако не надо смотреть за мир слишком пессимистично, ведь правильная постановка цели, адекватная высота поставленных планок и желание изменить все к лучшему – это действительно реально. Не стоит смотреть на мир сквозь розовые очки, но и преуменьшать свои возможности категорически не рекомендуется. Принимайте во внимание все факторы, будьте с собой честны, оценивайте ситуацию объективно, но без преувеличений и без преуменьшений, и тогда найдете поводы для оптимизма, ведь они не так далеки от реальности, как может показаться на первый взгляд.

Вы находитесь в неблагоприятной среде

Речь о вашем окружении, от которого непосредственно зависит ваш настрой. К примеру, если ваш партнер, родственники, друзья и коллеги настроены пессимистично, наивно полагать, что среди них вы сможете долго сохранять оптимистический настрой. Выслушивание жалоб, поиск проблем и вопросов, на которых нет решений, – все это создает не совсем здоровую атмосферу, и вы не можете быть продуктивным и действовать конструктивно во благо себе и своим близким. Постарайтесь не общаться с людьми, которые настроены на все самое плохое, их негативная энергия не даст вам возможности развиваться.

Нет веской причины для радости

Действительно, некоторые люди именно так и отвечают на вопрос о том, почему они так пессимистически настроены. Однако вы не должны брать это за основу, поскольку это лишает вас всякой мотивации для движения вперед. Посмотрите на ситуацию с другой стороны: нет причины для радости, но нет ее и для грусти. К тому же для оптимизма необязательно искать вескую причину, можно согласиться на обычные вещи, которые доставляют вам удовольствие. Вокруг вас прекрасная природа, рядом ваши близкие, вы живете, и это уже счастье. Практикуйте благодарность, и у вас будет множество веских причин для позитивного настроя.

Не смирились с горьким опытом прошлого

Вы не должны торопиться забывать опыт прошлого, его надо пережить и проработать, чтобы закрыть этот гештальт. Если вы поступите именно так, подобного ответа больше не будет, вы забудете о горечи и станете воспринимать этот опыт как очень большую ценность. Постарайтесь сделать все, чтобы не тащить за собой все плохое из прошлого, оставьте его там, где ему положено быть. Живите сегодняшним днем и думайте о будущем, там обязательно будет намного лучше, если вы искренне в это поверите.

Вы не привыкли быть оптимистом

Каждый человек обладает определенным типом темперамента, и не исключено, что вы относитесь к людям, не привыкшим радоваться без определенного повода и без веской на то причины (как уже было сказано ранее). Кроме того, для вас улыбка на лице и веселое настроение не являются нормой, вы более серьезный и уравновешенный человек без лишних эмоций. А может, все-таки решитесь сделать оптимистический настрой своей привычкой? Поверьте, это будет здорово, поскольку каждый день вы будете думать о хорошем. Поскольку привычка не возникает на пустом месте, ее надо обретать и, следовательно, над этим работать. Начните прямо сейчас, отбросьте грустные мысли в сторону. Практикуйте каждый день (медитируйте, напишите аффирмации и постоянно их перечитывайте и пр.), и очень скоро вы станете настоящим оптимистом.