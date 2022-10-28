 

В России зарегистрировали менее 80 смертей от ковида за сутки

28.10.2022, 16:10, Разное
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В пятницу в России зафиксировали 7606 новых случаев заболевания COVID-19. Также, как сообщает телеканал “360”, число летальных исходов из-за ковида составило 78, что на четыре меньше, чем днем ранее.

В Москве выявили 762 новых пациента с коронавирусом, в больницы доставили 116 человек. За сутки скончались девять человек. В Кузбассе число жертв ковида возросло на два, достигнув 2723 человек за все время пандемии. Об этом пишет VSE42.RU.


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