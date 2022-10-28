 

Все затаили дыхание — МАГАТЭ зафиксировало признаки подготовки Северной Кореи к новому ядерному испытанию

28.10.2022, 16:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Северная Корея вновь запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря, пишет Das Erste со ссылкой на южнокорейских военных. По данным МАГАТЭ, всё больше признаков указывают на то, что Пхеньян готовится провести первое с 2017 года ядерное испытание. Как заявил глава агентства Рафаэль Гросси, это стало бы ещё одним подтверждением того, что ядерная программа Северной Кореи «продвигается полным ходом» и страна продолжает совершенствовать свой арсенал.


AP

В пятницу утром Северная Корея вновь запустила две ракеты, которые потенциально могут быть оснащены ядерными боезарядами. Об этом заявил Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи. После пуска ракеты малой дальности полетели в сторону Японского моря. По данным южнокорейских военных, речь идёт о баллистических ракетах. Никаких дополнительных деталей пока не сообщалось, передаёт Das Erste.

Резолюции ООН запрещают Северной Корее проводить испытания баллистических ракет. В зависимости от конструкции такие ракеты способны нести ядерные боеголовки.

С конца сентября Северная Корея провела целую серию ракетных испытаний. Как заявили в руководстве самой КНДР, в ходе учений военные имитируют нанесение удара по Южной Корее тактическим ядерным оружием: обстрел объектов военного командования, нанесение ударов по важным портам и нейтрализацию аэропортов на юге страны.

По данным Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), всё больше признаков указывают на то, что Северная Корея готовится провести первое с 2017 года ядерное испытание. «Мы надеемся, что этого не произойдёт, но, к сожалению, поступающие сигналы указывают на противоположное. Мы видим приготовления», — заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

По этой причине, по словам Гросси, все «затаили дыхание». Ядерное испытание стало бы ещё одним подтверждением того, что программа «продвигается полным ходом невероятно тревожными темпами» и что Пхеньян продолжает совершенствовать свой арсенал, пишет Das Erste.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.07.22 / По мнению эксперта, Европа может оказаться более разделенной из-за ситуации с импортом газа из России

26.04.22 / Мнение: О начале большой охоты на блогеров ЖЖ… Кто первые жертвы?

04.10.22 / 67-летняя Хакамада вышла в свет с молодым красавцем

25.11.21 / В Москве пассажиры метро напали на полицейского

03.03.22 / Есть и хорошая новость: слово «мир» еще не запретили

03.11.20 / Русскоязычные СМИ Израиля

21.06.21 / Какие замороженные овощи лучше не покупать

22.11.21 / Татьяна Белокриницкая: вакцина от коронавируса защищает женщин от бесплодия

21.07.20 / Скандалы: Просто денег нет

19.10.21 / Одни могут выскочить на сцену, другие должны все потрогать руками: главные странности знаков зодиака

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика