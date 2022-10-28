Борьба продолжается – Явлинский заверил New York Times в том, что настоящие оппозиционеры никуда из России не уедут

Лидер внесистемной оппозиции Григорий Явлинский заверил журналистов New York Times в том, что настоящие противники режима никуда не уедут из России и продолжат свою борьбу.

По словам политика, которого американские журналисты назвали главным оппонентом российских властей, в партии «Яблоко» состоят люди не из робкого десятка.

Публикация NY Times озаглавлена следующим образом: «Российская оппозиция не бежит. Главный враг Путина продолжает биться в логове зверя». В ней Явлинского сравнивают с Давидом из библейского мифа о Голиафе и делают вывод: Кремль потерпел поражение в борьбе с внутренними оппонентами, поскольку не смог вынудить их бежать. Крупнейшая российская оппозиционная партия «Яблоко» продолжает работать на полуподпольном положении.

Явлинский, которого американцы считают «кошмаром Путина», раскритиковал бежавших оппозиционеров – эти люди, по его словам, имеют мало общего с Россией, они лишь пытались построить здесь карьеру, но не стояли за интересы российского народа, как это делает его партия:

– Чтобы быть сильным политиком, ты должен быть с народом и за народ. Если ты не в России, то ты не можешь ничего говорить про Россию – это принцип, по которому работает политика, – пояснил он. – Поэтому я здесь. Поэтому я сражаюсь. Поэтому я не боюсь.

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