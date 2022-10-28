Кэти Перри объяснила, что случилось с ее глазами во время концерта

На днях 38-летняя Кэти Перри дала большой концерт в Лас-Вегасе. Во время шоу с лицом певицы происходило нечто странное: левый глаз Кэти самопроизвольно закрывался, и певице приходилось самостоятельно поднимать веко. Естественно, в сети тут же появилась масса теорий, объясняющих эту аномалию — от частичного паралича лица до побочного эффекта прививки от COVID-19. А самые безумные конспирологи и вовсе предположили, что Кэти — не живой человек, а биоробот. Похоже, за несколько дней певица порядком устала от спекуляций и решила объясниться.

Приветствую всех тех, кто придет посмотреть на мой трюк с глазами в Вегасе в следующем году! Черт возьми, да я могу напоить пивом из своей груди — это тоже трюк для вечеринок, – пошутила поп-звезда. – Это шоу – бесконечная вечеринка с поиском безусловной любви, и, как ни странно для меня, совсем не политизированная. Надеюсь спеть с вами вместе в 2023 году! И выпить – это за мой счет.

Судя по заявлению певицы, странный инцидент с глазами оказался постановочной частью ее концертного шоу. Что ж, эффект от трюка удался — фанаты певицы еще долго этого не забудут.

38 лет Кэти Перри исполнилось 25 октября. По этому случаю певица не упустила возможность лишний раз признаться в любви супругу Орландо Блуму и их 2-летней дочери Дейзи. А недавно в прессе появилась информация, что Кэти и Орландо планируют расширение семьи и хотят завести еще одного ребенка.

Кэти Перри и Орландо Блум