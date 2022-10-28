“К своему телу нужно относиться с уважением!”: Алла Духова о таланте, беременности в балете и танцующих бабушках

Вы отмечаете 35-летие юбилейным концертом в Кремле 4 ноября. Что там увидят зрители, зачем туда идти и какие там в этот раз будут звезды?

Знаете, как это? В Москве у нас есть театр, это наша основная площадка, туда приходят люди, и они ее называют “таблеткой для настроения”. Могут приходить по 8 раз на один и тот же спектакль. У нас семь спектаклей сейчас в репертуаре театра. И мы собрали все наши лучшие номера, все наши хиты – выжимку, чтобы сделать такую таблетку. Там есть номера, которым по 30 лет, и они актуальны до сих пор, а есть номера совершенно новые.

Четыре номера – из будущей нашей программы, которую мы презентуем в декабре. Ее никто еще не видел. На концерте в Кремле мы хотим показать нашу работу. Потому что представление о TODES у многих совершенно неправильное. Они судят по тому, что видят по телевизору – а это наши выходы со звездами эстрады. Но увидеть нашу работу, понять можно, только побывав в нашем театре или на таком концерте. Именно нашу, поэтому там не будет звезд, хотя мы всегда с удовольствием работаем с ними. Но здесь мы будем работать сами. А, кроме того, в некоторых номерах будут принимать участие наши дети, которые получили пояс чемпиона, чемпионы баттла, который был в июне. Дети у нас танцуют как профессионалы.

Где вы находите танцовщиков для своего балета? В своих же школах, или они приходят из каких-то других коллективов?

Наш состав – это все наши ученики. Мы их вырастили сами. Это такое счастье! Возьмем наших самых ключевых солистов. Ильдар Гайнутдинов – уже звезда Большого театра – пришел к нам в семь лет и у нас вырос. Павел Волосов – пришел в 14 лет из цирка, из цирковой семьи. Наша основная солистка Юлия Филиппова-Бугакова – пришла в 17 лет, и тоже прошла всю нашу школу. Она из акробатики, мастер спорта, и научилась танцевать у нас. И таких историй очень, очень и очень много. Сотни. У нас ведь очень большая труппа. 150 человек. И даже больше. Это не считая “зеленых”. Мы так называем ребят, которые пришли из наших студий и только начинают работать профессионально. Мы их подтягиваем, и они начинают работать с нашими звездами, получают сценический опыт. Есть гастрольный состав. Гастроли – очень большая часть нашей жизни. В том числе международные гастроли – даже сейчас, в это непростое время. Потом наш театральный состав – это наши самые яркие звезды. Ну, а наши ученики – их даже сосчитать нельзя. Ведь у нас 122 школы по всему миру и еще три открываются.

Вечный вопрос: что первично, талант или трудолюбие?

Если человек талантлив и трудолюбив, это попадание в яблочко. В наши студии приходят разные дети. Бывает так, что не получается. Такой гадкий утенок. Вот ничего не предвещает. Мы ласково называем их “корявки”. И вот в какой-то момент – прорыв. Все меняется! Смотришь – и не узнаешь. Я обожаю такие моменты. И думаешь – как и когда это получилось? Есть танцоры, выделяющиеся сразу. Их, как говорится, Бог поцеловал в макушку. И это невозможно не заметить. Человек, который действительно талантлив, выделяется. Даже если он не стоит в первом ряду.

В кино часто бывает такие сюжеты: главная героиня из-за кулис подглядывает, как танцует первая солистка, и вдруг что-то происходит, и она вынуждена ее заменить…

А это совершенно реальный случай из нашей жизни! Представляете, мы приезжаем в Питер. У нас спектакль. Юля, ключевая солистка, идет за шампунем. Решила голову перед спектаклем помыть. Вышла, и на нее падает строительный щит. Вы можете себе представить?! На голову, с четвертого этажа. Ее счастье, что у нее была объемная шапочка на голове. Ее повезли в больницу. Мне позвонил администратор и дал такую информацию, что у меня стало плохо с сердцем. “Раздроблена грудная клетка, перелом позвоночника” – такой диагноз выдал! Оказывается, слава богу, был компрессионный перелом, и восстановилась она достаточно быстро, но все равно… У нас на ней завязан весь спектакль, концертный зал “Октябрьский”, 3600 человек – надо либо танцевать, либо отменять спектакль. И дублирующего состава нет.

А у нас была девочка Олеся, сейчас она уже не танцует. Она всегда смотрела очень внимательно. Тоже из спорта, бывшая гимнастка. У нас было часов, наверное, пять. И вот за это время мы берем и вводим эту девочку в постановку. А там был один сложнейший номер. Вы его, кстати, увидите в Кремле – там солистка танцует весь номер на руках и ни разу не встает на сцену. Кстати, надо учесть еще состояние юлиного мужа. Он тоже наш солист, ему тоже нужно танцевать. А он весь белый. Лицо ничего не выражает. Я его таким никогда не видела. Впрочем, мы станцевали этот номер, она его станцевала. Конечно, были недочеты, но зрители ничего не заметили. У солистки потом была истерика. Она рыдала, не могла успокоиться. Вы представляете, какие нервы – практически без подготовки, на глаз.

Вы говорите, что муж и жена – оба ваши танцовщики? Много вообще семейных пар в балете? И как вы к этому относитесь?

У них вообще на личную жизнь времени нет. Им некогда знакомиться, встречаться. Так где же еще им создавать семьи? Я очень рада, когда создаются гармоничные пары. У нас таких много. Но иногда я злюсь, когда ко мне подходит солистка и говорит: “Алла Владимировна, поздравьте меня, я беременна, буду рожать второго!”. У меня есть одна солистка, у которой уже четверо детей. Когда она ко мне подошла с третьим, а потом и с четвертым… Я прямо злилась. Однако, когда наши солистки рожают, они очень быстро собираются и выходят работать. Полгода-год на восстановление.

А что происходит с теми, кто уже оттанцевал свое? Кому за 40? Куда они идут?

У нас трюкач из первого состава только недавно ушел. В 46 лет. Работал и блистал на сцене. У нас танцуют долго, если умеют беречь свое тело. К своему телу нужно относиться с уважением. Очень важно, как ты разогреваешься. Если травма – значит, плохо разогревались. Если ты относишься с уважением к своему телу, твой век долог на сцене. Но все наши танцовщики все равно остаются с нами. Они становятся педагогами и директорами наших студий, администраторами. Одна солистка стала художником по костюмам и великолепно шьет все наши наряды! Все равно они все остаются в нашей системе. Собственно, эти школы и открывались в том числе и для того, чтобы людям, которые посвятили свою жизнь этой нелегкой профессии, было чем заняться, когда они уходят со сцены. Все наши ребята пристроены.

То есть танцевать никогда не рано и никогда не поздно?

А вы придите в нашу детскую студию на отчетный концерт. Сразу предупреждаю – это не утренник в танцевальном кружке. Это грандиозное шоу. Это не самодеятельность. А вы бы видели, как танцуют мамы. И бабушки, а также дедушки. Да, да, они тоже танцуют. Вот они приводят ребенка на занятия, и, пока ждут, ходят в наши специальные группы. И сначала они в них приходят как бы “для себя, немного подвигаться”. Подходит время отчетного концерта. Педагоги говорят: “Давайте подготовим номер”. Первый раз нам приходится их уговаривать, потому что они очень стесняются. Но стоит им один раз выйти на сцену, и, вы знаете, больше их оттуда не выгнать!

А что в это время делают папы?

А вот это отдельная история – как мужчины приходят на наши концерты. Женщины любят балет. И мужей своих тянут. А те отбывают повинность. Я очень люблю наблюдать за ними, с какими лицами они приходят. С первых минут голова приподнимается. Потом глаза все шире. Внимание ни на секунду не ослабевает. В наших спектаклях нет ни одного мгновения, которое позволяет отвлечься и подумать о чем-то постороннем. А в конце они встают, аплодируют… Я всегда за публикой наблюдаю. Это самое важное для нас, это счастье.