Старость — радость – Личное мнение

Сегодня хороший день — Джулии Робертс исполняется 55. Тот самый возраст, когда одни выходят на пенсию, а другие покупают юбки до пупка и вываливают прелести в соцсети.

Предварительно их отфотошопив, конечно.



Фото: Соцсети

А вот как выглядит Джулия в 55.

Как-как, соответсвенно возрасту! Не молодится, но и не бабушка. Приятно выглядит.

Где наряд, обнажающий всё? Нету.

И если вспомнить с чего начиналась карьера красотки (с Красотки и начиналась), то можно было ожидать, что актриса так и будет эксплуатировать свою внешность. В конце концов, превратится в Луизу Чикконе или Любку Успенскую.

Но — нет. Не превратилась. Напротив, чем старше становилась, тем приличнее выглядела. Что, собственно, говорит о внутреннем чувстве гармонии человека.

Можно ли сказать, что Джулия Робертс до сих пор секс-символ? Конечно, нет — она была им в прошлом, но это время закончилось.

И ничего — живёт человек и получает удовольствие от жизни. Без ужаса, который демонстрирует исполнительница Мадонна.

Ну, скажите — лучше же так?

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