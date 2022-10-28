Старость — радость – Личное мнение
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Сегодня хороший день — Джулии Робертс исполняется 55. Тот самый возраст, когда одни выходят на пенсию, а другие покупают юбки до пупка и вываливают прелести в соцсети.
Предварительно их отфотошопив, конечно.
Фото: Соцсети
А вот как выглядит Джулия в 55.
Как-как, соответсвенно возрасту! Не молодится, но и не бабушка. Приятно выглядит.
Где наряд, обнажающий всё? Нету.
И если вспомнить с чего начиналась карьера красотки (с Красотки и начиналась), то можно было ожидать, что актриса так и будет эксплуатировать свою внешность. В конце концов, превратится в Луизу Чикконе или Любку Успенскую.
Но — нет. Не превратилась. Напротив, чем старше становилась, тем приличнее выглядела. Что, собственно, говорит о внутреннем чувстве гармонии человека.
Можно ли сказать, что Джулия Робертс до сих пор секс-символ? Конечно, нет — она была им в прошлом, но это время закончилось.
И ничего — живёт человек и получает удовольствие от жизни. Без ужаса, который демонстрирует исполнительница Мадонна.
Ну, скажите — лучше же так?
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Источник: Лена Миро
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