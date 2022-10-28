Накладные ресницы, завитые вверх, или более яркий макияж: как сделать глаза выразительными за очками

Увы, но далеко не каждый на сегодняшний день может похвастаться идеальным зрением. Приходится носить очки. Все бы ничего, но как же быть с макияжем глаз? Ресницы постоянно упираются в линзы очков, особенно если это накладные ресницы. Не переживайте. Существуют некоторые интересные приемы. Эти маленькие хитрости описаны в данной статье.

Небольшие ресницы

Если вы используете накладные ресницы, остановитесь на более коротких, чтобы они не доставали до очков. Возможно, образ получается менее драматичным и выглядит проще, чем вам бы того хотелось. В таком случае используйте короткие, но густые накладные ресницы в формате 3D. Они придают взгляду дополнительную привлекательность, при этом не касаются ваших линз.

Нужно просто подкрутить

Тем не менее для тех, кто действительно хочет сохранить театральность, которую могут обеспечить накладные ресницы — красивые, длинные, объемные, есть решение. Хитрость заключается в том, чтобы либо найти подкрученные либо просто завить ресницы самостоятельно. Когда они завиты, они поднимаются вверх, к бровям, а не направлены прямо на линзы очков. Вот и решение проблемы!

Макияж очень важен

Многие женщины уверены в том, что мейкап под линзами очков не нужен. Однако, так как ношение очков может сделать глаза менее заметными, как раз использование макияжа может привлечь к ним внимание. Но и переборщить с тенями для век — обречь образ на провал. Вместо этого создайте яркий образ с помощью подводки для глаз. Очки, как правило, создают естественную тень в области вокруг глаз, поэтому нанесение слишком большого количества теней для век все только испортит. Добавление белой или цветной подводки к ватерлинии — отличный завершающий штрих, который сделает взгляд выразительнее.

В качестве основы для макияжа глаз рекомендуется выбрать желтоватый консилер, так как он помогает скрыть тень от очков. Нанесение закрепляющей пудры, пожалуй, является самым важным шагом в базовом макияже. Это предотвращает образование складок от очков на носу и вокруг глаз.