“Судить”: На Богомолова спустили собак после спешного побега Собчак из России

Скандально известная журналистка, начиная с марта, то и дело покидает родину. На фоне массового отъезда артистов, блондинка вместе с сыном спешно убежала в Турцию – тогда поползли слухи об эмиграции. Но Ксения Собчак вернулась, правда, потом снова уехала – и так по кругу.

Все это время муж теледивы Константин Богомолов оставался на родине. Режиссер, будучи худруком Театра на Малой Бронной, продолжал работу над своими постановками, которые, к слову, многие считают скандальными. За них на деятеля искусства нередко спускают собак. Вспомнить хотя бы, как Виталий Милонов летом критиковал творчество мужа журналистки.

Вместе с тем из-за спектаклей к нему негативно относятся и как к человеку. Александр Семчев работает с супругом Ксении Собчак не первый год, при чем делает это с удовольствием, несмотря на характер режиссера. Он у него, говорит актер, непростой: сам по себе Константин Богомолов очень требовательный, авторитарный, но в то же время, как тонкий психолог, может понять людей, прочитать их и проявить отзывчивость.

“Прежде чем огульно судить о человеке, его нужно поближе узнать, познакомиться как с его работами, так и с ним лично, если, конечно, он позволит”, – отметил актер.

Режиссер сейчас снова остался без супруги: она уехала в Литву на фоне уголовного дела, причем по израильскому паспорту. Накануне гражданство Ксении Собчак прокомментировала Мария Захарова: как пишет RT, статус эмигранта ею получен 28 марта 2022 года.