 

“Ты всегда умеешь”: лысый мужик нагнул больную Пересильд

28.10.2022, 14:45, Разное
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Юлия
Пересильд — российская актриса, согласившаяся ради съемок в фильме “Вызов”
отправиться в космос. Всего на станции МКС она провела 12 дней. Такое путешествие
наложило на 38-летнюю артистку серьезный отпечаток. И хотя с момента
возвращения на Землю прошло уже больше года, здоровье Юлии сильно пошатнулось,
и теперь она занимается его восстановлением.

Недавно
она пожаловалась на боли в шее, спине и голове. Причем, как утверждает Юлия
Пересильд, три участка тела болят одновременно. Неудивительно, что дискомфорт
стал таким сильным, что ей пришлось обратиться к проверенному специалисту — терапевту
по имени Денис, сообщает Пятый канал.

Во
время сессии лысый мужик нагнул больную Пересильд через специальный тренажер,
напоминающий перекладину. Так, позвоночник актрисы смог выпрямиться и
расслабиться. Такие упражнения на спину помогают размять зажимы нервов, а значит и
избавить отболи.

“Спасибо
тебе, ты всегда умеешь настроить на нужный лад и тело, и голову”, —
обратилась Юлия Пересильд к своему тренеру. Поклонники поддержали актрису и
пожелали ей скорейшего восстановления.


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