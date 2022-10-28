 

Летальных вооружений Киеву не поставляем — президент Южной Кореи ответил Путину

28.10.2022, 14:40, Разное
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Южнокорейский лидер Юн Сок Ёль отреагировал на вчерашние заявления Владимира Путина, который в ходе выступления на заседании клуба «Валдай» сообщил, что Сеул принял решение поставлять на Украину оружие и боеприпасы, передаёт Reuters. По данным агентства, Юн опроверг эту информацию и подчеркнул, что Южная Корея принципиально оказывает Киеву только гуманитарную помощь.


AP

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил в пятницу, что Сеул не стал поставлять Украине летальные вооружения, пишет Reuters. Как отмечается в материале агентства, заявление южнокорейского лидера стало ответом на слова российского президента Владимира Путина, который в своей вчерашней речи предупредил, что такое решение будет разрушать двусторонние отношения.

«Мы солидарно с международным сообществом выступали и выступаем за оказание Украине мирной, гуманитарной помощи и не поставляли ей летальных вооружений — хотя это в любом случае наше суверенное дело», — заявил Юн на пресс-конференции, комментируя по просьбе журналиста заявления российского коллеги. 

«Мы прикладываем усилия к тому, чтобы поддерживать хорошие и мирные отношения со всеми странами мира, включая и Россию», — добавил южнокорейский лидер. 

Хотя Сеул является союзником США, южнокорейские власти всегда заявляли, что не станут помогать Киеву поставками летальных вооружений, и старались не конфликтовать с Россией — как по экономическим соображениям, так и в связи с тем, что Москва имеет серьёзное влияние на Северную Корею, отмечается в материале Reuters. 

В результате конфликта на Украине, начавшегося восемь месяцев назад, погибли тысячи человек, миллионы были вынуждены покинуть дома, мировая экономика испытала серьёзный шок, а также вновь дали о себе знать линии раскола эпохи холодной войны, напоминает корреспондент агентства.


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