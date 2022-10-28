 

Король Испании Филипп и королева Летиция с дочерьми посетили концерт в Овьедо

28.10.2022, 14:27, Разное
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Накануне королевская семья Испании прибыла с визитом в город Овьедо и посетила большой музыкальный концерт. Королева Летиция и Король Филипп VI появились на мероприятии с двумя дочерьми — 16-летней принцессой Леонор и 15-летней инфантой Софией. 

Такой концерт проводится в преддверии ежегодной национальной премии Принцессы Астурийской, которой награждаются видные деятели искусства. Отметим, что в королевской семье именно Леонор носит титул принцессы Аустрийской, и она же торжественно вручает премию лауреатам.

Как обычно, отдельного внимания на концерте заслужил гламурный коктейльный образ 50-летней королевы Летиции. На этот раз Ее Величество выбрала абсолютно новый наряд. Отметим, что Летиция— поклонница осознанной моды и часто повторяет свои образы. На концерте же она блистала в ранее неизвестном публике черном бархатном платье-футляре Teresa Helbig с хрустальной кольчугой на груди, создающей яркий акцент. Образ королева дополнила бриллиантовыми серьгами-кольцами, минималистичным черным клатчем Magrit и лодочками в тон от бренда Carolina Herrera.

Принцесса Леонор, которая на этом мероприятии играет особую роль, появилась на публике в классическом брючном костюме цвета фуксии от Laura Bernal. Яркий образ она сопроводила контрастным черным клатчем с перфорацией от Boss и розовыми змеиными лодочками Carolina Herrera той же модели, что и у мамы. Ее сестра, инфанта София, для выхода выбрала изящное шелковое платье бутылочно-зеленого цвета от бренда THE-ARE, а также сверкающие балетки на ремешках от byMum.

Напомним, что в этом месяце мы подробно разбирали все образы королевы Испании Летиции во время ее официального визита в Германию. Читайте здесь.


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