 

Fashion Trust Arabia: Белла Хадид, Наоми Кэмпбелл, Каролина Куркова и другие на премии в Дохе

28.10.2022, 14:27, Разное
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В среду, 26 октября, в столице Катара – Дохе – состоялась церемония вручения премии Fashion Trust Arabia Prize 2022 в Катаре при участии Каролины Шойфеле, сопрезидента и художественного директора компании Chopard. Специально для этого на престижную модную премию слетелись знаменитости, модели и инфлюенсеры со всего мира: Джоди Тернер-Смит, сменившая за вечер несколько экстравагантных образов, Поппи Делевинь, Джанет Джексон, Наоми Кэмпбелл, дизайнер Амина Муадди, Каролина Куркова, Эд Вествик и другие. 

Джоди Тернер-СмитАмина МуаддиЖасмин ТуксПоппи ДелевиньДжанет Джексон

Но главной звездой вечера стала супермодель и самая красивая женщина в мире (это, кстати, не мы сказали, а ученые, посчитав параметры девушки) Белла Хадид. Она выбрала для мероприятия черное длинное платье с капюшоном-платком из архивной коллекции Azzedine Alaïa осень-зима 1986. Стилисты чуть видоизменили его, зашив пикантные размеры, изначально расположенные по всему телу, чтобы соблюсти исламские традиции. 

Одной премией дело не ограничилось – специально к ней в Катаре открылось сразу несколько выставок, посвященных миру моды. Например, экспозиция Baghdad: Eye’s Delight в Музее исламского искусства, а также выставка Forever Valentino.

Белла ХадидНаоми КэмпбеллКаролина Куркова и Жасмин ТуксБелла ХадидКаролина ШойфелеДжоди Тернер-СмитПрешес ЛиДжоди Тернер-СмитДжорданн ДаннОливье РустенПалома Эльсессер


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