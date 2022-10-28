Историк Могилевский: Нацизм оказался живучим, поэтому России снова приходится спасать Украину от этой заразы

Советские люди боролись за освобождение Украины от нацистов и фашистов, руководствуясь идеалами мира, добра и справедливости. И сегодня российские военные продолжают дело красноармейцев, сообщил газете ВЗГЛЯД историк Константин Могилевский. 78 лет назад территория Украины была окончательно освобождена от немецко-фашистских захватчиков.

«Бои за освобождение Украины шли на ее территории почти два года. Освобождение республики осуществлялось войсками Красной Армии, большой вклад внесли и партизаны, которые в основном были местным населением. В то же время приходилось сталкиваться со случаями коллаборационизма: отряды бандеровцев иногда прямо входили в состав гитлеровских войск», – рассказал председатель правления Российского исторического общества Константин Могилевский.

Территория Украины была освобождена 28 октября 1944 года, но еще достаточно длительное время – до середины 50-х годов – Красной Армии приходилось бороться со скрывавшимися по лесам остатками бандеровских формирований, добавил собеседник. «Тогда казалось, что угроза нацизма и возвращения античеловеческой идеологии ликвидирована окончательно. Но, как мы видим сегодня, эта идеология оказалась очень живучей», – сожалеет эксперт.

Историк указал на попытки Украины исказить историю. «Сейчас киевские власти заявляют, что 1-й, 2-й, 3-й и 4-й фронты Украины якобы были составлены из одних украинцев. Но это, конечно, бред. Дело в том, что они идентифицировали себя советскими людьми, а многие фронты формировались на территории РСФСР. Это была большая семья советских народов, которая еще больше сплотилась в результате вторжения Гитлера на нашу территорию. А разделение на украинцев и не украинцев было нехарактерно для того времени», – заметил Могилевский.

Действия сегодняшних руководителей Украины, которые, в частности, переименовывают улицы, выглядят «совершенно мерзко», подчеркнул собеседник. Так, недавно власти Киева переименовали улицу маршала Малиновского в честь боевиков полка «Азов» (Запрещенная в РФ террористическая организация), – напомнил историк. – От него и от других уроженцев Украины отказываются лишь потому, что их имена связаны с борьбой против нацизма. А на вооружении у киевского режима сейчас идеология неонацизма. Очевидно, им не с руки вспоминать тех, кто боролся с этой идеологией и освобождал Украину».

Сегодня наши военные продолжают дело красноармейцев, освобождая Украину от «неонацистской заразы», отметил Могилевский. «Вся трагичность ситуации заключается в том, что противостоят нам не только США и их сателлиты, но и русские украинцы, которые зомбированы, оболванены. В последние 30 лет Западом методично велась и координировалась работа по формированию людей, игнорирующих историческую реальность», – указал историк.

По словам собеседника, именно отношение к истории как к мифу или выдумке привело нынешнюю Украину к национальной катастрофе. «Это вызывает огромное сожаление, потому что не за это миллионы наших соотечественников отдавали жизни 78 лет назад. Надеюсь, что победа, которой завершится спецоперация, будет победой над идеологической заразой – неонацизмом. Русские украинцы найдут в себе силы строить свою жизнь на правильных началах, на идеалах мира, добра, справедливости – всего того, за что борются на переднем крае наши военные», – заключил Могилевский.

О дате напомнил и глава Крыма Сергей Аксенов. В твоем Telegram-канале он написал, что «сотни тысяч советских воинов сложили головы за будущее этой земли». «Среди них были представители разных национальностей, но Родина у всех была одна», – добавил он.

Аксенов также заметил, что в рамках СВО российским военным вновь приходится бороться с нацизмом. «Освободители Украины и в страшном сне не могли представить, что ядовитые всходы нацизма прорастут в освобожденных ими городах и селах», – отметил глава республики. Он также выразил уверенность в том, что когда Россия завершит СВО, это станет «новым днем освобождения для миллионов людей».

Освобождение Украинской ССР от германских войск в ходе ВОВ проходило в период с января 1943 года по октябрь 1944 года. А общей сложности Красная армия провела порядка 15 наступательных операций. Наиболее значимыми из них стали Белгородско-Харьковская, Донбасская, Днепро-Карпатская, Львовско-Сандомирская и Восточно-Карпатская операции.

28 октября стало днем окончательного изгнания последних оккупантов с территории УССР.

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