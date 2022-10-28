 

Первый российский вуз открыл представительство в ДНР

28.10.2022, 14:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Донецкой народной республике начало работу первое российское высшее учебное заведение – «Синергия», оно открыло там свое представительство, сообщил глава правительства ДНР Виталий Хоценко.

«Университет «Синергия» стал первым российским вузом, который открыл свое представительство в Донецкой народной республике. Сейчас «Синергия» предлагает дистанционное обучение по более чем 500 программам бакалавриата, магистратуры и дополнительного профессионального образования», – написал Хоценко в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что вуз предлагает образовательные программы, отвечающие потребностям экономики региона на фоне восстановления мирной жизни после воссоединения с Россией.

«Полученные в университете знания и опыт позволят будущим специалистам внести существенный вклад в устойчивое развитие Донбасса», – заключил глава правительства республики.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.06.20 / СК завершил расследование дела экс-главы Целинского района

19.01.22 / Депутат призвал отправить угрожавшего пассажирам автобуса дагестанца мыть туалеты

22.08.21 / Гудков продвигает семейный бизнес по выводу активов в США и ЕС

11.02.21 / “Слуга народа” выдвинет кандидатом на довыборах в Раду Вирастюка – источники

07.01.21 / Жертвой стрельбы в Капитолии стала ветеран ВВС США

18.09.20 / Euronews – Киев обвиняет Минск в скоплении хасидов на границе

17.09.21 / Франчетти нашли нового адвоката в Чехии

17.10.21 / В Грузии прошла акция в поддержку голодающего 17-й день Саакашвили

13.10.20 / Стало известно о тайной встрече Зеленского с главой разведки Великобритании

30.07.20 / При стрельбе в американском Сент-Луисе погибли три человека

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика