Первый российский вуз открыл представительство в ДНР

В Донецкой народной республике начало работу первое российское высшее учебное заведение – «Синергия», оно открыло там свое представительство, сообщил глава правительства ДНР Виталий Хоценко.

«Университет «Синергия» стал первым российским вузом, который открыл свое представительство в Донецкой народной республике. Сейчас «Синергия» предлагает дистанционное обучение по более чем 500 программам бакалавриата, магистратуры и дополнительного профессионального образования», – написал Хоценко в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что вуз предлагает образовательные программы, отвечающие потребностям экономики региона на фоне восстановления мирной жизни после воссоединения с Россией.

«Полученные в университете знания и опыт позволят будущим специалистам внести существенный вклад в устойчивое развитие Донбасса», – заключил глава правительства республики.

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