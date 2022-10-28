Россия в Совбезе ООН заявила об угрозе от «боевых комаров США»

Представитель России Василий Небензя на последнем заседании Совбеза ООН заявил о «боевых комарах США», зараженных опасными вирусами, которые якобы планируется сбрасывать на военных из «запатентованного дрона».

За последние три дня Россия уже в третий раз собирает Совбез ООН – на этот раз они пытались рассказывать об «украинских биолабораториях», где якобы ведутся опыты в военных целях. Постпред РФ в очередной раз рассказывал об «опасных птицах и летучих мышах», но больше всего внимания привлек к себе бред о «боевых комарах».

– Известно о запатентованном в США дроне, способном распространять комаров, зараженных опасными вирусами, – сообщили прокремлевские СМИ.

– В соответствии с описанием такой беспилотник транспортирует в заданный район контейнер с большим количеством комаров — переносчиков инфекций и высвобождает их. При укусе комары инфицируют атакуемых людей возбудителями особо опасных заболеваний. В пояснении прямо подчеркивается, что зараженный военнослужащий будет не способен выполнять поставленные перед ним задачи, в силу чего «заболевание может быть более ценным военным инструментом, чем самое современное вооружение и военная техника», – заявил Небензя на заседании Совбеза ООН.

– Сегодняшнее заседание — очередная трата времени. Россия снова нас здесь собрала с одной целью — распространять дезинформацию. Мы все знаем, что все эти обвинения сфабрикованы, в них нет ни грамма доказательств. У Украины нет программы биологического оружия, что подтверждает ООН. И у США тоже нет программы биологического оружия, – прокомментировала выступление российского дипломата Линда Томас-Гринфилд, постоянный представитель США при ООН.