Скандалы: Эмир заявил о клевете

Накануне старта чемпионата мира — 2022 Катар погряз в скандалах

До старта чемпионата мира по футболу в Катаре остается меньше месяца. В эмират, по словам организаторов, собираются приехать около 1,2 миллиона болельщиков со всего мира. Подготовка к международному спортивному турниру проходит на фоне беспрецедентной волны скандалов, которые с каждым днем набирают обороты. «МК» рассказывает подробности последних из них.

Правозащитные организации, футбольные ассоциации-участницы соревнования, сами футболисты и даже правительства стран, чьи сборные поедут в Катар в конце ноября последнее время все больше и больше говорят не о футболе, а о нарушениях прав человека в эмирате.

Дошло даже до того, что один из комплектов формы сборной Дании будет полностью черным. Как писал «МК», по мнению датчан и из официальной компании-экипировщика, это будет символизировать желание оставаться незаметными в стране, не соблюдающей «западные общественные ценности». При этом от поездки на ЧМ датчане не отказываются. Зато отказываются туда ехать и поддерживать своих футболистов представители правительств ряда других европейских стран.

Количество обвинений и разных политических акций стало столь велико, что эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани 25 октября даже был вынужден дать большое телеинтервью. По его мнению, Катар столкнулся с беспрецедентной критикой после того, как выиграл заявку на проведение ЧМ. И часть этой критики по сути является клеветой. Преднамеренно распространяемой определенными группами для очернения как самой страны, и проводимого в ней праздника футбола.

«Сначала мы добросовестно подошли к этому вопросу», — сказал шейх Тамим в телевизионном выступлении. Добавив, что часть ранней критики была конструктивной. Но, затем, по словам эмира, кампания против Катара расширилась и «включила измышления и двойные стандарты, которые были настолько жестокими, даже жестокими, что, к сожалению, заставили многих людей усомниться в реальных причинах и мотивах проведения чемпионата».

По словам шейха Тамима, проведение чемпионата мира по футболу стало «большим испытанием для страны размером с Катар».

«Мы приняли этот вызов из-за нашей веры в наш потенциал, мы, катарцы, готовы справиться с миссией и добиться успеха. Это чемпионат для всех, и его успех — это успех для всех. Чемпионат мира позволит Катару продемонстрировать свою экономическую и институциональную мощь и культурную самобытность», — сказал он.

Тамим бен Хамад Аль Тани также отметил, что Доха провела реформы, в том числе реорганизовав и приведя в соответствие правила по защите рабочих от жары, повысила минимальную ежемесячную заработную плату в размере 1000 риалов (275 долларов США). Также продолжает развивать свою систему охраны труда, установив максимальное рабочее время 60 часов в неделю и введя обязательный выходной день.

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Опасения и негодование эмира Катара, как и многих катарцев, вполне понятны. Стоит признать, что многие акции в поддержку якобы подвергавшимся жестокому обращению рабочих, строивших стадионы в Катаре, как и других людей, занятых в подготовке и проведении чемпионата, давно уже вышли за рамки приличий и здравого смысла. Иногда складывается впечатление, что мы наблюдаем своего рода соревнование, кто обиднее и больнее среди многочисленных новоявленных защитников прав и свобод ударит Катар.

Причем различные акции проходят уже ежедневно. Одновременно с выступлением правителя страны, 25 октября известный ветеран ЛГБТ, англичанин Питер Гэри Тэтчелл утроил одиночный пикет в Дохе возле национального музея Катара. Он развернул плакат, говоривший о жестоком обращении с гомосексуалистами в этой стране. Через час к нему подошли полицейские, забрали плакат, сфотографировали паспорт Тэтчелла, пожали ему руку и удалились. Оставив активиста стоять на тротуаре.

Западные СМИ сразу же написали о задержании англичанина, некоторые из них даже использовали эпитет «жестокое», однако это не соответствовало действительности. Управление по связям с общественностью правительства Катара заявило, что этого человека не арестовывали и не задерживали, а просто попросили «сердечно и профессионально» переехать в другое место.

«Слухи в социальных сетях об аресте Тэтчелла в Катаре полностью ложны и беспочвенны», — говорится в заявлении.

Тема якобы жестокого обращения с лицами нетрадиционной ориентации в Катаре является второй по популярности после обвинений Катара в жестокости к рабочим. При этом организаторы чемпионата уже неоднократно заявляли, что будут рады всем болельщикам. независимо от их сексуальной ориентации или происхождения. Хотя и рекомендуют при этом воздерживаться от публичных проявлений привязанности. Все-таки местные обычаи тоже надо уважать.

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Не отстают от гражданских активистов и футбольные союзы стран-участниц чемпионата. Также выражающие глубокую озабоченность нарушением прав и свобод.

Федерация футбола Франции (FFF), опять-таки 25 октября, сообщила, что провела большую работу по обеспечению соблюдений условий работы поставщиков услуг для своей сборной на чемпионате мира. Эта проверка была проведена после расследования, проведенного французской центральной телекомпанией France Télévisions в отношении рабочих-мигрантов в Катаре.

Во время инспекционной поездки с 18 по 20 октября, FFF смогла встретиться с менеджерами субподрядчиков, работающих в базовом лагере сборной, и «посетить места размещения их сотрудников». Как горделиво сообщают французы в своем пресс-релизе, их федерация смогла «обеспечить, чтобы различные компании, работающие в базовом лагере сборной Франции (…), соблюдали последние реформы социального и трудового законодательства в Катаре». , можно прочитать в пресс-релизе.

«ФФФ будет внимательно следить за соблюдением социальных прав и прав человека до конца чемпионата», — предостерегает французская федерация, добавляя, что еще до этой проверки охранная компания, выбранная для базового лагеря «синих», была уволена «из-за несоблюдения социальных и человеческих прав». Не уточняя правда при этом, удастся ли её сборной выти из своей группы в плей-офф турнира.

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Если оставить в стороне все частности различных скандалов и претензий к властям Катара, то с тревогой можно констатировать следующее – футбол все больше и больше превращается из любимой всеми нами игры в арену для проведения различных политических акций и мероприятий. Именно потому, что футбол любит и смотрит большая часть населения нашей планеты, любое подобное мероприятие гарантированно привлечет большое общественное внимание. И этим все более и более бессовестно пользуются различные люди и объединения для саморекламы и достижения своих сомнительных целей. Недаром еще в 1900 году сэр Артур Конан Дойл написал в своей книге «Англо-бурская война»: «В свободной стране правительство не вправе игнорировать общественное мнение, а общественное мнение испытывает влияние печати и отражается в газетных статьях».

Будет очень обидно если различные политические шоу окончательно погубят интерес к футболу. В любом случае, чемпионат мира в Катаре уже смело можно назвать самым скандальным турниром за всю историю проведения этих соревнований. И вина в этом его организаторов, правительства Катара, минимальна.

Сергей Алексеев

Оригинал материала: “Московский комсомолец”