Алоэ решает почти все проблемы кожи: 5 рецептов домашних масок для лица на все случаи жизни

Алоэ вера является практически панацеей и решением всех проблем с уходом за кожными покровами. Это зеленое сочное растение предлагает множество различных преимуществ для нашей кожи. Использование масок для лица с алоэ приравнивается к проведением салонных процедур.

Это просто замечательный ингредиент, имеющий множество различных полезных свойств, помогающих кожным покровам исцелиться, омолодиться и восстановиться. Несмотря на то, что гель алоэ преимущественно состоит из воды, однако, также в его составе присутствуют витамины, активные компоненты и минеральные вещества.

Благодаря таким преимуществам гель широко применяется в косметологии и в уходе за кожными покровами.

Вот несколько основных плюсов такого средства и рецепты натуральных масок.

Преимущества масок с алоэ вера

Алоэ является растением, способствующим омоложению кожных покровов и их увлажнению. Оно обладает противомикробным действием, что делает его просто идеальным средством для лечения прыщей.

Это хороший натуральный антиоксидант, который помогает избавиться от окислительного повреждения кожи. Это придает естественное сияние.

Это хорошее антивозрастное средство, способствующее упругости кожных покровов. Алоэ вера уменьшает воспаление и боль как изнутри, так и внешне. Это растение применяется для лечения солнечных ожогов, укусов насекомых, порезов, экземы, ран.

Также оно осветляет темные пятна и устраняет пигментацию. Вот несколько отличных рецептов масок для каждого.

Алоэ и розовая вода

Взять:

1 ст. л. розовой воды; 1 ст. л. геля алоэ вера.

Сделать пасту из геля алоэ и розовой воды. Нанести на кожные покровы на 20 минут. Ополоснуть прохладной водой.

Это средство помогает убрать возрастные пятна, пигментацию, следы ран или ожоги. Розовая вода успокаивает и тонизирует кожу.

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Отлично подходит для сухой, жирной, нормальной кожи и смешанного типа.

Алоэ вера и куркума

Взять:

1 ст. л. геля алоэ вера; 1 ч. л. порошка куркумы; 1 ч. л меда; 3-4 капли розовой воды.

Сделать пасту, перемешивая все компоненты. Нанести пасту равномерно на лицо и шею и позволить действовать 20 минут. Промыть и просушить чистым полотенцем.

Куркума помогает осветить кожу. Она также содержит антиоксиданты, лечащие существующие проблемы кожных покровов. Подходит для всех типов кожи.

Маска с бананом и алоэ вера

Взять:

3-4 ломтика запеченных бананов; 1 ст. л. алоэ вера.

Банан хорошо размять на небольшие кусочки и перемешать вместе с ними гель из алоэ. Нанести на 10 минут, смыть.

Эта маска помогает избавиться от сухости и стянутости. Кожа становится мягкой и эластичной.

Маска из алоэ вера и огурцов

Взять:

2 ч. л. геля алоэ; 1 ч. л. сока огурца; 2-3 капли розового масла.

Перемешать все компоненты. Нанести на 15 минут, ополоснуть прохладной водой.

Это средство отлично помогает при ожогах, успокаивая раздраженную кожу. Также благодаря высокому содержанию воды происходит увлажнение кожных покровов. Подходит для всех типов кожи.

Маска с алоэ, медом и лимоном

Взять:

2 ч. л. геля алоэ вера; 1 ч. л. меда; 1 ч. л. сока лимона.

Перемешать все компоненты до состояния пасты. Нанести на кожные покровы на 10 минут, смыть.

Это средство помогает избавиться от темных пятен. Кислота из сока лимона осветляет кожу, а мед действует успокаивающе.

Подходит эта маска для всех типов кожных покровов.