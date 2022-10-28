“Меня поражает ее способность владеть собой”: Марина Зудина о подросшей дочери и “позднем” возрасте для родов

У актрисы Марины Зудиной двое детей от известного актера Олега Табакова. Старший сын Павел уже взрослый и самостоятельный, даже успел обзавестись ребенком. А вот младшей дочери Марии пока еще всего 16 лет. О позднем и материнстве и об успехах дочки Зудина поведала поклонникам своего творчества.

О поздних родах

Артистка вспомнила, как во время ее учебы в школе в декрет ушла учительница, которой было за 35 лет. Тогда Марина с подружками подумала, что такой возраст точно не подходит для родов, что это очень поздно. Будущей артистке казалось, что в такие-то годы ни о какой личной жизни и речи идти не может.

Но так получилось, что сама она родила младшую дочь в 41 год. Тогда пришло осознание того, что представления о позднем материнстве были совершенно нелепыми. Знаменитость очень рада тому, что ей посчастливилось во второй раз стать мамой.

О дебюте дочери на сцене

Сейчас Мария является гордостью Зудиной. Звезда киноленты “Дубровский” считает, что у дочери есть хороший потенциал и качества, необходимые для реализации в актерской профессии. Например, собранность, умение вовремя настроиться к выходу на сцену.

Зудина вспомнила, как впервые ее младшая дочь вышла на сцену перед большой аудиторией в четырехлетнем возрасте. Тогда было мероприятие, посвященное юбилею Табакова. Марии нужно было прочитать небольшой отрывок. Девочка так переживала, что начала икать за кулисами, ожидая своего выхода. Но как только подошло ее время выступать, тут же сказала «Я не боюсь!» – и вмиг икота пропала. Несмотря на юный возраст, Мария смогла справиться с волнением и достойно выступить.

О характере Марии

Уже в этом году звездная мама с дочерью готовили выступление для участия в концерте, посвященному 90-летнему юбилею московского кинематографа. Родственницы должны были вместе спеть песню из фильма «Москва слезам не верит» «Александра». В процессе подготовки у них не было возможно посещать совместные репетиции. Дело в том, что Мария находилась в Екатеринбурге, а ее мама в Москве. Девушке прислали минусовую фонограмму — и она самостоятельно репетировала на Урале. Только за сутки до концерта девушка приехала в столицу.

Зудина признается, что очень переживала за дочь, ведь у той нет музыкального образования, а выступление ответственное. Но и здесь Мария собралась с силами и достойно спела с мамой дуэтом. Зудина признается, что ее восхищает уникальная способность дочери настолько владеть собой. По словам актрисы, лично она очень эмоциональная, а ее дочь спокойная и уравновешенная. Возможно, именно эти качестве Марии в дальнейшем помогли бы ей реализоваться в актерстве.

О перспективах дочери в карьере

Тем не менее, дочь Табакова пока еще не определилась с выбором профессии. Мария признается, что брат Павел отговаривает ее от работы в сфере кинематографа, хотя сам является актером. По мнению Зудиной, если дочь изъявит желание продолжить актерскую династию, то ей придется нелегко. Ее будут сравнивать сразу с тремя родственниками: мамой, покойным папой и братом. Зудина считает, что старшему сыну в плане профессиональной реализации было легче, поскольку его сравнивали только с именитыми родителями.