Исчезнувшее ожерелье и перемещение родинки: Киноляпы фильма «Титаник»

Эмоциональный и романтический фильм «Титаник» с Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет справедливо входит в список лучших драм. Однако мало кто заметил, что в картине Джеймса Кемерона есть множество киноляпов.

В ленте 1997 года, рассказывающей о трагедии лайнера «Титаник», на лице героини Уинслет Роуз таинственным образом перемещается родинка. Если в начале фильма пигментное пятно у нее находится на левой щеке, то далее оно уже расположено на правой. В знаменитой сцене у ограждения палубы сама перегородка трансформируется из кадра в кадр, у нее то есть промежутки, то они исчезают. Знатоки этикета замечают, что мать Роуз за столом не снимает перчаток, что невозможно для знатной особы тех времен. На протяжении всего торжественного ужина на шее самой возлюбленной Джека Доусона красуется дорогое колье. Однако после того, как девушка убегает из зала, на ней уже нет не только украшения, но и аккуратно уложенной прически.

Встреча главных героев, в которой Роуз раздумывает о роковом шаге, стоя у палубных поручней «Титаника», также видны киноляпы. В момент, когда меняется угол съемки, оказывается, что девушка вовсе не стояла на краю, а всего лишь держалась то за ограждение, то за шлейф платья. Меняется в кадре и цвет, и расцветка клетчатого одеяла, которым героиня укутывается после спасения Джеком, а затем прикрывается, чтобы ее не увидел навязываемый жених. В сцене ареста Джека на заднем кадре видна неизвестно откуда взявшаяся подушка. При попытке же Роуз освободить возлюбленного разбитое девушкой стекло стеллажа с топором само восстанавливается уже в следующем кадре.

После столкновения «Титаника» с айсбергом вначале погружается в воду нос корабля, что приводит к поднятию задней части. Однако тросы судна при этом преодолевают гравитацию и не падают в направлении объекта, а продолжают висеть перпендикулярно водной поверхности. Кадры с борющимся за жизнь Джеком показывают, что он настолько замерз, что на его носу образуются льдинки. Но уже после прибытия помощи, когда Роуз пытается разбудить парня, его нос уже оттаял.