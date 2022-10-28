 

Евгений Петросян возглавит российскую делегацию на саммите G20

28.10.2022, 13:33, Разное
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В МИД России официально подтвердили, что российскую делегацию на саммите G20 возглавит артист эстрады и писатель-юморист Евгений Петросян.

Представитель ведомства Мария Захарова заметила: у дипломатов сейчас и так хватает работы в России, но и пропускать G20 было бы неправильно.

Война в Украине– G20 – всё-таки одно из ключевых мероприятий в международной политике. Поэтому компромиссной фигурой стал большой друг МИД – Евгений Ваганович Петросян, – объявила она.

Эксперты отмечают, что выбор Петросяна в качестве главы делегации представляется логичным – ему, как юмористу, будет проще найти общий язык с президентом Украины Владимиром Зеленским, а с Джо Байденом они познакомились ещё в 1979 году, когда будущий президент США приезжал в Москву.

– Надеюсь, на Бали нам удастся не только поговорить с нашими иностранными партнёрами, но и заключить выгодные соглашения с теми же США, Евросоюзом и ещё с кем-нибудь. Перед переговорами в Стамбуле меня уже консультировал Евгений Ваганович. Он отлично разбирается в международной политике, поэтому его кандидатуру на саммите я приветствую, – сказал Владимир Мединский.

Окончательный состав российской делегации на G20 будет опубликовано через неделю – по действующим правилам МИД, Петросян обязан лично согласовать каждую кандидатуру.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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