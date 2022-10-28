 

Какой позор! Жировавшая на русских харчах Брежнева подбирает объедки со стола на чужбине

28.10.2022, 13:24, Разное
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Экс-солистка группы “ВИА Гра” открестилась от России: покинула страну, внезапно стала патриоткой Незалежной, артисткой которой она, к слову, никогда себя не считала, а потом запела на украинском языке и взяла себе новый псевдоним – VERA. Кажется, что теперь с нашей страной Веру Брежневу больше ничего не связывает, хотя годами жила она здесь очень хорошо.

Даже начав сольную карьеру, знаменитая блондинка собирала огромные концертные залы – толпы поклонников шли слушать ее песни. К тому же на полках магазинов она стала продавать косметику своего бренда и, конечно, солидные гонорары получала за выступления на мероприятиях. В общем, певица, можно сказать, жировала на русских харчах.

Сейчас Вера Брежнева обустраивает свою жизнь за границей. Записав первую песню и взяв новый псевдоним, она решила давать концерты в Прибалтике. Артистка уже анонсировала выступление в Риге. Правда, размах, конечно, не такой как в России. Петь экс-солистка группы “ВИА Гра” собирается в местном кинотеатре вместимостью 800 человек. Это, к слову, в восемь раз меньше, чем она собирала в столичном Крокусе.

Для артистки, которая раньше рубила огромные деньги со своей деятельности, это позор. Ведь теперь Вера Брежнева, условно говоря, подбирает объедки со стола на чужбине в виде угасающей популярности и маленьких гонораров.


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