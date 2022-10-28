Генри Кавилл впервые вышел в свет со своей девушкой, с которой встречается больше года

Этой ночью в Нью-Йорке состоялась премьера фильма Netflix “Энола Холмс 2”. На показ исполнители главных ролей Генри Кавилл (на днях он подтвердил, что вернется к роли Супермена) и Милли Бобби Браун пришли со своими половинками. Милли сопровождал ее бойфренд Джейк Бон Джови (да-да, сын Джона Бон Джови), а Генри появился на красной ковровой дорожке с Натали Вискузо. И хотя 39-летний актер не скрывал, что его сердце занято, вместе со своей избранницей актер появился на светском мероприятии впервые.

Словно поддерживая стиль картины, Кавилл пришел на премьеру в ретро-костюме в тонкую полоску и красном галстуке. А его 32-летняя спутница, продюсер и вице-президент студии Legendary Entertainment, выбрала платье из кремового шелка с рукавами “летучая мышь”. Талию подчеркнул тонкий черный ремешок, а на ногах были черные туфли-лодочки. Голливудский стиль дополнили уложенные мягкими волнами длинные волосы и макияж с акцентом на губы.

Генри Кавилл и Натали Вискузо

Напомним, что один самых завидных женихов Голливуда встречается с одной из руководительниц кинокомпании Legendary Pictures с весны 2021 года. Вскоре после начала романа он опубликовал в своем блоге первое фото с избранницей, и тогда под постом было много негативных комментариев. Спустя месяц актеру даже пришлось публично ответить им.

Натали родилась в обеспеченной семье в Нью-Мексико. Когда Натали было 16 лет, она снялась в одном из эпизодов популярного в то время шоу “Уже можно” (“My Super Sweet 16”) на канале MTV. Сейчас она живет в Калифорнии и работает вице-президентом по телевидению и цифровым студиям Legendary Entertainment.

Ранее Кавилл встречался со звездой “Теории большого взрыва” Кейли Куоко, которая сейчас беременна, и актрисой и бойцом ММА Джиной Карано.

Продолжение “Энолы Холмс” на основе книг Нэнси Спрингер расскажет о том, как юная Энола открывает свое детективное агентство, и ей сразу же поручают найти пропавшую сестру молодой женщины. В ходе расследования она вновь встречает очаровательного виконта Тьюксбери. Параллельно с этим известный брат Энолы Шерлок ведет свое собственное запутанное и напряженное дело, во время которого выясняется, что оно связано с пропажей девушки.

Энолу Холмс вновь сыграет Милли Бобби Браун, Шерлока Холмса – Генри Кавилл, их мать – Хелена Бонэм-Картер, а виконта Тьюксбери – Луис Партридж. В качестве режиссера вернулся Гарри Брэдбир, а сценариста – Джек Торн. Релиз фильма состоится на стрим-сервисе Netflix 4 ноября. Первая часть вышла в сентябре 2020-го.

Почему все любят Генри Кавилла – читайте здесь.

Кадр из “Энола Холмс 2”