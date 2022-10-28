 

Рианна вернулась в музыку и выпустила первую песню за шесть лет

28.10.2022, 13:05, Разное
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Поклонники 34-летней Рианны ждали нового материала более шести лет, и вот, это наконец-то свершилось. Сегодня певица выпустила новую песню, которая получила название “Lift Me Up” и стала официальным саундтреком блокбастера Marvel “Черная пантера: Ваканда навсегда”. Новую композицию Рианна сопроводила концептуальной визуализацией. 

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Отметим, что последнюю песню Рианна выпустила в 2016 году, когда записала саундтрек к фильму “Стартрек: Бесконечность” – “Sledgehammer”. В том же году вышел последний студийный альбом певицы под названием “Anti”, удостоенный премии “Грэмми” сразу в нескольких номинациях. После этого поп-звезда сосредоточилась на своем бьюти-бизнесе и производстве одежды, а также успела родить сына от возлюбленного A$AP Rocky. Кстати, на днях они впервые после родов вместе вышли в свет – они посетили премьеру фильма, к которому певица и записала новый сингл.

Судя по реакции сети, фанаты певицы остались в восторге от нового релиза. Песня “Lift Me Up” уже доступна на всех стриминговых сервисах, а мировая премьера фильма “Черная пантера” состоится 11 ноября.

Недавно стало известно, что помимо выпуска новой музыки Рианна впервые за долгое время выступит на сцене. Причем. это будет не обычный концерт. Певица станет хедлайнером “Супербоула”, который пройдет 12 февраля 2023 года.


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