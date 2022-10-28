Скандалы: Стресс устойчивый

Россияне закупили успокоительных на 19 млрд рублей

С января по сентябрь 2022 года россияне купили 108 млн упаковок успокоительных и 8,4 млн упаковок антидепрессантов. Это на 44 и 48% больше, чем годом ранее. Общие траты за эти препараты составили 18,9 млрд рублей — больше, чем за весь пошлый год. Об этом «Известиям» сообщили в Центре развития перспективных технологий. Антидепрессанты чаще всего покупали жители Москвы и Санкт-Петербурга, успокоительные наиболее популярны в Псковской, Тверской и Тамбовской областях. Тенденция объясняется повышением общей тревожности населения, говорят врачи. Дефицита этих препаратов не будет. Запаса успокоительных хватит на полгода, антидепрессантов — на семь месяцев.

Больше лекарств

За девять месяцев 2022 года россияне потратили на антидепрессанты и успокоительные средства почти 19 млрд рублей. Об этом «Известиям» сообщил оператор системы «Честный знак» — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Граждане купили 8,4 млн упаковок антидепрессантов, что на 48% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На эти препараты они потратили 5 млрд рублей (+70%). Успокоительных препаратов купили 108 млн упаковок (+44%) на 13,9 млрд рублей (+56%).

— В целом затраты россиян на антидепрессанты и успокоительные за девять месяцев 2022 года превысили расходы на эти лекарства за весь 2021 год. Это связано как с ростом потребления, так и с динамикой средней цены, — отметили в ЦРПТ.

Больше всего антидепрессантов на душу населения покупают в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. А лидеры по потреблению успокоительных — жители Псковской, Тверской и Тамбовской областей, подсчитали в «Честном знаке».

Фармацевты фиксируют повышенный интерес к снотворным, антидепрессантам и успокоительным препаратам с начала года, отметила в беседе с «Известиями» директор СРО «Ассоциация независимых аптек», глава альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова.

— Причем спрос растет как на рецептурные, так и на безрецептурные препараты. Ассортимент этих медикаментов в аптеках достаточно большой, но может возникать локальный дефицит по тем или иным позициям, чаще всего из-за проблем с логистикой. Тем не менее глобального дефицита мы не ожидаем, лекарства вне политики, — отметила она.

Аналитики «Честного знака» также не прогнозируют проблем с доступностью этих препаратов. По их данным, запаса успокоительных хватит на полгода, антидепрессантов — на семь месяцев. Более того, с начала года наблюдается значительный рост производства отечественных препаратов для терапии депрессии — на 24% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Импорт также демонстрирует позитивную динамику. Ввоз этих лекарств в России вырос на 42% в сравнении с январем–сентябрем 2021 года, подчеркнули в ЦРПТ.

Походы по врачам

За последние месяцы количество обращений к психологам и психиатрам увеличилось, рассказала «Известиям» врач-психиатр телемедицинского сервиса «Доктис» Елена Бурделова.

— Специалисты сейчас более загружены, и людям приходится дольше ждать своей очереди. Пациенты жалуются на тревогу, постоянное плохое настроение, нарушение сна, слезы, раздражительность, вспышки гнева. Многие связывают их появление напрямую с напряженной внешней ситуацией и неопределенностью, но, как и раньше, люди приходят и из-за проблем в семье или на работе, — отметила она.

Также возросло число жалоб на психосоматические реакции — обострение хронических заболеваний или так называемые соматоформные расстройства, когда человек испытывает неприятные симптомы (головную боль, тошноту, учащенное сердцебиение), добавила врач.

— При диагнозах «тревожное расстройство», «депрессия» или «паническая атака» пациенту могут назначить антидепрессанты, противотревожные препараты или малые нейролептики. Тем не менее пока у большинства пациентов хватает сил справиться с тревогой без применения медикаментов. Но любые резервы имеют свойство истощаться. Поэтому вполне вероятно, что число обращений будет и дальше расти, — отметила Елена Бурделова.

Сейчас происходит невротизация общества. СВО и частичная мобилизация наложили отпечаток на всех граждан без исключения, добавила Виктория Преснякова.

— По данным ВОЗ, порядка 260 млн человек в мире страдают депрессией, суицидов — 800 тыс. ежегодно. Из них больше половины приходится на возраст от 18 до 29 лет. То есть депрессии, неврозы и психозы стали достаточно распространены. Уверена, что общество справится с этим состоянием и ситуация в самое ближайшее время изменится к лучшему, — подчеркнула она.

Тем не менее бывают клинические ситуации, когда реактивные состояния достигают уже такого уровня, что они могут привести к рискам для здоровья человека. В этом случае правильнее обращаться к медикам, а не назначать себе лекарства или пить алкоголь. Об этом «Известиям» ранее рассказал завкафедрой психиатрии и медицинской психологии Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова Андрей Шмилович.

— В остальных случаях, а их большинство, нет необходимости в лекарственной и психотерапии, — считает он.

Когда подобного рода стрессы затягиваются, люди адаптируются к ним и время становится основным лекарем, заключил специалист.

Вероника Кулакова

Оригинал материала: “Известия”