Бойфренд-боб как самая модная стрижка ноября: тенденции и секреты выбора трендовой прически

В ноябре у вас есть возможность стать самой модной и стильной, и в этом вам поможет трендовая стрижка сезона бойфренд-боб. Ознакомьтесь с ее концепцией и секретами выбора, чтобы убедиться в том, что данная модель прически вам подходит.

Концепция

Бойфренд-боб является более короткой и усовершенствованной версией классического боба. Длина волос варьируется от уровня подбородка до середины шеи. Отличительной чертой является ровная линия среза (без удлинения к лицу или к затылку), а также квадратная форма. Эта модель предполагает длину чуть больше, чем у такой же квадратной чаши, но немного короче, чем у традиционного боба.

Профессионалы часто называют стрижку бокс-бобом. В качестве рекомендаций можно посоветовать вам проконсультироваться с мастером при выборе оптимальной для вас длины, а также наличия определенных элементов (например, челки).

Преимущества

Их очень много, поскольку характеристикой прически являются красота, стиль, эффектность, креативность и женственность. Стрижка отличается универсальностью, поскольку подходит представительницам прекрасного пола всех возрастов как в качестве повседневной прически, так и для торжественного выхода.

Практичность стрижки заключается в том, что на укладку вы не потратите много времени, ведь сама техника стрижки подразумевает, что каждая прядь будет находиться на своем месте. Стоит также отметить то, что для бойфренд-боба подойдут волосы любого типа (прямые и вьющиеся, тонкие и густые).

Кому подойдет

Можно с уверенностью сказать, что данная прическа подходит практически всем, если выбрать правильную длину. Однако больше всех ей порадуются обладательницы длинной и тонкой шеи. С бойфренд-бобом не только шея, но и область декольте будет смотреться очень привлекательно.

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В остальном надо обратить внимание на форму лица. Ее можно подкорректировать, максимально приблизив к идеальной овальной форме опять-таки длина волос. Наличие или отсутствие челки также играет не последнюю роль, поскольку может усовершенствовать форму и спрятать небольшие морщины на лбу. Благодаря этому прическу можно назвать омолаживающей.

Как уложить

С этим также нет никаких проблем, поскольку стрижка укладывается очень быстро и просто. Все зависит от того, какую именно укладку вы хотите получить. Самым простым способом является обычное просушивание волос и возможность дать прядям оставаться такими, какие они есть (вьющимися или прямыми).

Вы также можете предварительно нанести любое стайлинговое средство, которое поможет вам добиться желаемого эффекта. К примеру, можно использовать средство для увеличения объема или для создания эффекта мокрых волос. Челку оставьте прямой, завейте внутрь или разделите пробором. Если нет челки, зачешите волосы назад или сделайте прямой или боковой пробор.

Можно завить волосы плойкой, закрутить на бигуди, заплести на ночь косички или, наоборот, распрямить при помощи утюжка. В любом варианте прическа будет смотреться очень стильно и экстравагантно. Выбирайте лучшую из моделей и станьте просто неотразимой.