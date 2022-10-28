Регистрация в Russpass теперь доступна через СМС-сообщения

Раньше для получения услуг пользователям было необходимо зарегистрироваться в Russpass. С помощью новой функции туристический сервис стал еще удобнее.

После выбора услуги Russpass запросит номер телефона пользователя. Система направит код в СМС. Его нужно ввести на странице сервиса.

Затем необходимо уточнить данные для оформления услуги и произвести оплату. Информация о приобретенных билетах или брони появится в личном профиле. Система сохраняет данные пользователя.

По желанию можно установить пароль для входа в аккаунт. Это можно сделать в разделе “Безопасность”. Также посредством СМС-сообщений доступно восстановление пароля.

Авторизоваться или зарегистрировать аккаунт в Russpass можно и через учетную запись на портале mos.ru, соцсети “ВКонтакте”, “Яндекса” или электронную почту.

Russpass помогает спланировать путешествие по России. Пользователи найдут готовые туры или смогут составить собственный маршрут по интересным и красивым местам.

К партнерской программе Russpass присоединилась тысяча организаций по всей России: экскурсионные бюро, туроператоры, отели и другие. Сервис дает дополнительную рекламу и позволяет бизнесу увеличить число клиентов.