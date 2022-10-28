“Возбужденно, грустно и сексуально”: между ног жены Цекало пристроился волосатый самец

Новая

жена Александра Цекало художника Дарина Эрвин стала уже четвертой спутницей

шоумена. Вместе пара с 2018 года, брак зарегистрирован уже в 2019 в США. Ради

нее продюсер расстался с бывшей женой, с которой прожил десять лет и родил

двоих детей.

Дарине

31 год, это в два раза меньше, чем самому Цекало. Она занимается искусством,

называет себя начинающей актрисой и художницей. Именно своими работами девушка

и шокирует новых поклонников. Жена Александра Цекало любит изображать

обнаженные тела, уделяя особое внимание гениталиям.

Не

стесняется Дарина и своего тела. Она легко выкладывает откровенные фотографии в

социальных сетях. Но на днях в блоге появился и новый персонаж — волосатый

самец. Между ног жены Цекало пристроился маленький песик светло-коричневого

окраса.

Скорее

всего, этот пушистый питомец помогает жене Александра Цекало успокоиться и

расслабиться. Дарина рассказала, что по астрологической карте в момент рождения

ее Венера находилась в Скорпионе. Такие люди очень напряжены, и остро реагируют

на обычные события.

“Венера

в Скорпионе — вот почему ты чувствуешь себя возбужденно, грустно и сексуально”,

— поделилась жена Цекало.