“Возбужденно, грустно и сексуально”: между ног жены Цекало пристроился волосатый самец
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жена Александра Цекало художника Дарина Эрвин стала уже четвертой спутницей
шоумена. Вместе пара с 2018 года, брак зарегистрирован уже в 2019 в США. Ради
нее продюсер расстался с бывшей женой, с которой прожил десять лет и родил
двоих детей.
Дарине
31 год, это в два раза меньше, чем самому Цекало. Она занимается искусством,
называет себя начинающей актрисой и художницей. Именно своими работами девушка
и шокирует новых поклонников. Жена Александра Цекало любит изображать
обнаженные тела, уделяя особое внимание гениталиям.
Не
стесняется Дарина и своего тела. Она легко выкладывает откровенные фотографии в
социальных сетях. Но на днях в блоге появился и новый персонаж — волосатый
самец. Между ног жены Цекало пристроился маленький песик светло-коричневого
окраса.
Скорее
всего, этот пушистый питомец помогает жене Александра Цекало успокоиться и
расслабиться. Дарина рассказала, что по астрологической карте в момент рождения
ее Венера находилась в Скорпионе. Такие люди очень напряжены, и остро реагируют
на обычные события.
“Венера
в Скорпионе — вот почему ты чувствуешь себя возбужденно, грустно и сексуально”,
— поделилась жена Цекало.
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