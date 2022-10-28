Мнение: Нравится-не нравится…

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28.10.2022, 11:45, Разное
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Байден откликнулся на несвязную речь Путина на Валдае, сказав: если Путин не планирует применять ядерное оружие на Украине, то зачем говорит о нем?

Это похоже на завуалированное обозначение Путина как пустобрёха. Да, мы в курсе, что у тебя есть ядерное оружие. Так и у нас есть, но мы же не верещим об этом на каждом углу. Ты леща-то поурежь!

Правда, здесь может быть и несколько другой подтекст. Байден, конечно, периодически не с теми здоровается и иногда ходит не в ту сторону, но это, вполне возможно, такая ролевая модель. В реальности старый зубр в большой политике настолько давно, что способен решать дела, вообще не приходя в сознание.

Смысл сказанного может быть прямо противоположным: Влад, ты что, соскочить надумал? Нет уж, обещал – женись. Мы тут уже всё приготовили, стол накрыли, гости подтягиваются, только тебя и ждем, а ты вдруг начинаешь кочевряжиться: применю-не применю. Не выйдет, друг ситный, раз заикнулся – то полезай в корзинку и не пищи. Не захочешь применять – обойдемся и без тебя. Не отменять же торжество из-за такого пустяка.

Источник: Эль Мюрид


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