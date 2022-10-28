Ирина Шейк и Брэдли Купер замечены на прогулке c дочерью в костюме на Хэллоуин в Нью-Йорке

47-летний Брэдли Купер и 36-летняя Ирина Шейк продолжают подогревать слухи о своем воссоединении. Накануне папарацци в очередной раз заметили их в Нью-Йорке на прогулке с 5-летней дочерью Леей.

Для прогулки Шейк и Купер выбрали повседневные аутфиты: голливудский актер примерил расслабленный бежевый ансамбль из брюк и рубашки, а также синие мокасины-топсайдеры, а супермодель надела утепленную куртку-рубашку Burberry, облегающее черное велюровое платье и грубые ботинки в тон. В отличие от звездных родителей, их дочь Лея уже вовсю готовится к Хэллоуину — на улицу она вышла в сверкающем красном костюме чертенка и черном полушубке с капюшоном.

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Отметим, что в начале сентября семью Шейк и Купера в полном составе также заметили на совместном шопинге. А неделей ранее в сети появились совместные фото бывших влюбленных.

Напомним, что Ирина Шейк и Брэдли Купер разошлись летом 2019 года после 4-х лет отношений. За время, пока они были не вместе, Брэдли Куперу приписывали роман с коллегой по фильму “Звезда родилась” Леди Гагой, которая уже давно встречается с Майклом Полански, а также актрисой Аной де Армас (которая уже успела повстречаться и расстаться с Беном Аффлеком) и 46-летней американской активисткой и правой рукой Хиллари Клинтон Хумой Абедин. Однако на самом деле после расставания с Ириной Брэдли так ни с кем и не завязал отношений. А вот модель, напротив, успела повстречаться с арт-дилером Вито Шнабелем и рэпером Канье Уэстом.