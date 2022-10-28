Главный отрицательный персонаж “Сплетницы” вернется во втором сезоне новой версии сериала

Жители Верхнего Ист-Сайда, трепещите: главная интриганка возвращается! HBO Max показал новую порцию кадров второго сезона ребута (перезапуска) сериала “Сплетница”, и на одном из них можно заметить повзрослевшую Джорджину Спаркс в исполнении Мишель Трахтенберг.

Исполнительный продюсер телешоу Джошуа Сафран рассказал Teen Vogue, что, как и в оригинальной “Сплетнице”, Джорджина привнесет смуту в размеренную жизнь Манхэттена:

То, что она привнесла в оригинальный сериал, было анархией, – говорит Сафран. – Она анархистка. Она сделает что угодно и только по той причине, которую посчитает нужной. Мы привнесли эту энергию в первую “Сплетницу” и вернули ее во вторую. Она такая же, и это классно. Мишель, Джорджина и мы все стали старше, но у Джорджины осталась та же энергия. Она вне времени.

Сафран Добавил, что Мишель была рада вернуться к своей героине:

Мишель с полной отдачей и так вдумчиво вжилась в эту роль, что она несомненно знает, что она должна делать, знает, как она впишется в эту вселенную.

Мишель Трахтенберг

Премьера перезапуска “Сплеьницы” вышла 8 июля на HBO Max. В принципе, сюжет все так же рассказывает о жизни золотой молодежи в элитной школе Нью-Йорка, которая переворачивается с ног на голову с запуском анонимного ресурса, на котором публикуются сплетни об учениках. Однако в сериале до этого момента не было ни одного знакомого персонажа из любимого сериала нулевых.

Как сложилась судьба героев спустя 15 лет после выхода первого сезона, читайте в нашем специальном материале.