На Красной площади демонтировали памятник создателям НВФ Минину и Пожарскому

В Москве демонтирован и увезён в безопасное место памятник двум деятелям Смутного времени, сформировавшим незаконное вооружённое формирование, т.н. «народное ополчение», и поднявшим мятеж против международно признанной власти.

Монумент пробудет там до особых распоряжений.

Как на условиях анонимности сообщил источник в управлении внутренней политики, это было сделано в рамках укрепления авторитета органов государственной власти.

– Из-за повысившейся террористической опасности эти монументы находятся под угрозой. Любое повреждение святынь диверсантами может спровоцировать нежелательную социальную динамику и массовые волнения, а поэтому лучше их пока спрятать, – пояснил собеседник издания.

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