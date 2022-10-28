Мнение: О «неизбежной логике событий»… А она вообще есть?



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Вынесенный в заголовок и взятый в кавычки штамп российский президент Владимир #Путин употребил как итоговый аргумент для начала специальной военной операции, поясняя участникам дискуссионного клуба «Валдай» логику своего решения 24 февраля. Мол, то была не внезапная прихоть одного человека, но неумолимая сила божественного Проведения. А президент… Что президент? Лишь покорный исполнитель Его воли и Его плана.

Кажется, перед такой необоримой властью высших сил можно лишь склониться.

Но… Не посмотреть ли на всю аргументацию ещё раз?

Вот что сказал Владимир Путин, кратко:

«Расширение #НАТО за счёт Украины… было абсолютно неприемлемым для нас, и все это знали, но… нас просто послали подальше. Это первое.

Второе, при поддержке своих западных кураторов представители киевского режима отказались от выполнения Минских соглашений… Что это означало для нас? Для нас означало, что мы должны что-то делать с Донбассом… А что мы могли решить? Признать их независимость. Но признать их независимость и бросить просто на произвол судьбы – это вообще неприемлемо. Значит, должны были сделать следующий шаг… — включить их в состав Российского государства.

Но если мы признаём [народные республики] и включаем их в состав Российского государства, по их воле…, а эти самые обстрелы и готовящиеся военные операции со стороны киевского режима продолжаются и неизбежны… Дальше мы что должны были делать? Проводить [специальную военную] операцию. Чего ждать, пока они начнут?

Конечно, это просто неизбежная логика событий.»

О «логике» чуть ниже, а пока просто вспомним факты.

Первое. Внеблоковый статус Украины был сформулирован в её Декларации о государственном суверенитете 1990 года и

зафиксирован в её Конституции. Изменения произошли лишь в конце 2014 года — после и вследствие «Крымской весны» и «донбасских событий», а курс на вступление в ЕС и НАТО появился в украинском Основном законе лишь в 2019 году. И понятно, кого надо благодарить за это.

Второе. У ключевых стран-членов Альянса, в первую очередь у ФРГ, до февраля этого года была чёткая позиция, что вступление Украины в НАТО — вопрос даже не ближайших 30 лет. О чём германский канцлер Олаф Шольц дважды говорил Владимиру Путину до начала спецоперации. И даже сейчас Североатлантический блок не спешит широко открывать двери для Киева, что бы ни заявляли украинские политики своим избирателям.

Третье. Нынешний украинский президент Владимир Зеленский действительно говорил, что «не удовлетворён всеми пунктами “Минска”». Но при этом он подчеркнул, что Минский формат — защищает страну «в том или в ином виде» и «единственно работает». То есть, Киев хотя и тянул волынку с реализацией «Минска-2», но не отказывался от него вплоть до 22 февраля, когда #Россия признала независимость ДНР и ЛНР.

Четвёртое. Интенсивность обстрелов Донбасса и боестолкновений на линии разграничения, а также число жертв среди мирного населения последовательно снижались в период между подписанием вторых Минских соглашений и признанием Россией независимости ДНР и ЛНР.

И пятое. Волеизъявление жителей ДНР и ЛНР относительно вступления в состав РФ состоялось… в мае 2014 года. Но Россия не признала референдумы в Луганске и Донецке. Более того, в рамках Минского процесса самые разные российские официальные лица неоднократно прямо и косвенно указывали, что «Донбасс — это #Украина».

Таковы факты. Действительно объективные, в отличие от рассуждений о том, что «могло бы случиться, если бы мы не…».

Теперь о «логике».

Даже если согласиться с тем, что киевская #власть хотела в НАТО и не хотела выполнять Минские соглашения, то как из этого следует необходимость признавать независимость и государственный суверенитет ДНР и ЛНР, а не изыскивать более эффективные инструменты давления на Киев, в том числе международного — как в «Нормандском формате», так и за его пределами? Почему, в конце концов, нельзя было дождаться, когда Украина сама выйдет из Минского процесса, и лишь потом начинать действовать «в ответ»?

И даже если согласиться с тем, что именно признание независимости двух территорий, до того по всем документам и заявлениям считавшимися украинскими, является единственно возможным способом обеспечить #безопасность их жителей, то как из этого следует необходимость принимать «республики» в состав России, или, точнее, почему эта безопасность не могла быть обеспечена Россией на основе двусторонних договоров о взаимной помощи, путём размещения там военного контингента и средств ПВО Вооружённых сил РФ?

И даже если согласиться с тем, что и это «было надо», то… Впрочем, третий «вопрос по логике» и так у всех на устах, а потому его можно не озвучивать. Да и чтить Уголовный кодекс необходимо.

Вынужден признаться, что полноценная цепочка причинно-следственных связей: «из А следует Б, а из Б следует В», приведших к решениям такого масштаба (как выразился модератор клуба Фёдор Лукьянов), никак не хочет выстраиваться. Кто из читателей растолкует эту логику?

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