 

Мнение: Реанимация

28.10.2022, 10:24, Разное
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Маск все-таки купил Твиттер и будет пытаться его реанимировать. Дела Твиттера, безусловно, идут неважно. Это связано с двумя вещами, одна из которых объективная, вторая – привнесенная.

С привнесенной все понятно: Твиттер на какое-то время стал площадкой для мировой элиты, причем площадкой как модной, так и полезной. Однако политизация площадки в пользу одной из групп сделала ее бесперспективной. Сегодня единого ресурса для этой социальной группы в глобальном масштабе нет, и эту проблему можно попробовать исправить вполне тривиальным администрированием ресурса, введя его принудительную деполитизацию.

С объективной проблемой, конечно, всё гораздо сложнее. Формат Твиттера был в свое время почти что революционным, и именно его 140 знаков стали фичей, на которую полетели как комары на свет: информационный мир предъявлял жесткие требования к умению коротко и внятно излагать суть. Много- и пустословные упражнения перестали интересовать массовую публику, а талант к краткому изложению мысли стал востребован как никогда.

Однако здесь же крылась и беда Твиттера: он оказался заложником формата. Было неясно, как и куда в заданных жестких рамках ограничения по объему развивать его. А без развития Твиттер стал тривиальным и скучным. И тут еще и кризис, вызванный слоновьими действиями администрации ресурса.

В образовавшуюся щель неизбежно должны были хлынуть другие, и взлет Телеграма напрямую связан с падением Твиттера. Телеграм, конечно, еще очень далеко не Твиттер, и вряд ли станет глобальной площадкой такого уровня. Но у него есть потенциал развития, у Твиттера его пока нет.

Вот эти проблемы и будет решать Маск. Но нюанс в том, что ему неплохо удавались ранее проекты «с нуля», а вот реанимационные мероприятия для него вновинку. Это другая философия, и найдет ли Маск в ней свою уникальную фишку – посмотрим.

Источник: Эль Мюрид


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