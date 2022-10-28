Данила Козловский станет режиссером экранизации “Авиатора” Евгения Водолазкина

Российский актер и режиссер Данила Козловский снимет экранизацию романа Евгения Водолазкина “Авиатор”. Об этом в четверг на пресс-конференции в ТАСС рассказал автор книги. Также у проекта уже есть сценарист, его имя писатель решил не называть, но уточнил, что работа над текстом идет “очень интенсивно”.

В самое недавнее время подключился к работе над сценарием человек, который будет реализовывать задуманное. Режиссером фильма будет Данила Козловский, – сказал он.

Писатель отметил, что Козловский может сыграть в картине главную роль, но этот вопрос еще не решен.

Продюсированием занимается Сергей Катышев. Сценарий пишут Юрий Арабов и его ученик Олег Сироткин, а также сам Водолазкин. Он поделился, что первые варианты отличаются от финального, потому что историю решили было решено сделать более близкой к сегодняшнему дню. Фильм выйдет на экраны к концу 2023 года.

Напомним, 29 сентября состоялась премьера сериала “Надвое”, в котором Данила Козловский снялся вместе с Александром Петровым. Летом на экраны вышел другой проект с участием Данилы – сериал “Люся”, а в начале сентября начались съемки фильма “Уволить Жору” с участием актера.